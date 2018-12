Ciudad Juárez— El presidente del comité local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Torres Valadez aseguró que el caso del homicidio del exregidor Hiram Contreras Herrera no se trató de un crimen político.El dirigente insistió en la versión de la confusión en el asesinato de Contreras Herrera el viernes pasado, pero “no queremos adelantarnos a las investigaciones de la autoridad correspondiente, esperaremos a los anuncios oficiales”, agregó.Hiram Apolo Contreras Herrera era uno de los siete candidatos a renovar la dirigencia del comité municipal del PAN que celebrará elecciones internas el próximo 16 de diciembre.Torrez Valadez confirmó ayer que no había avances reportados en el caso del homicidio del exregidor.El domingo, el fiscal general del estado, César Peniche, confirmó que los cinco hombres detenidos el viernes por elementos de la Policía Municipal, sospechosos de haber participado en el hecho violento, no estaban relacionados al atentado.Peniche adelantó que no hay detenidos en relación al homicidio de Contreras Herrera y las investigaciones continúan.Por su parte, Torres Valadez rechazó que el crimen esté relacionado con la contienda interna del partido o que el político haya recibido amenazas por su participación en la renovación de la dirigencia local de Acción Nacional, “son muchas las versiones, pero tenemos que esperar las noticias de los avances que tenga la Fiscalía del Estado”, dijo.“Queremos creer que fue una confusión, no creemos que el crimen esté vinculado de ninguna manera al proceso interno del PAN”, agregó Torres Valadez.El proceso interno para la renovación de la dirigencia local el próximo 16 de diciembre no será suspendido, pero sí habrá algunos cambios en el proceso ese día.Durante la asamblea municipal se rendirá un homenaje en memoria de Contreras Herrera y los candidatos acordaron ceder el tiempo de intervenciones de oradores para que se realice el acto.También se suspendió el período de campaña interna durante tres días en señal de luto.

