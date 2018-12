Dan cobijo y alimentos a familiares de pacientes

Ciudad Juárez- Con el objetivo de aminorar las necesidades de quienes tienen un familiar en intervenciones hospitalarias, el grupo Unidad de Soporte y Ayuda reparte cada semana afuera de los nosocomios bebidas calientes, pan, cobijas y abrigos para el inviernoAbelardo Quijano, miembro fundador, explicó que este servicio inició en febrero del 2017 sólo con él y su hermana Raquel, luego de haber experimentado las carencias a las que se enfrentan las familias de pacientes, quienes pasan días y noches afuera de instituciones de salud.“El evento que nos orilla a hacer este grupo es el fallecimiento de mis padres en un hospital, los perdimos, primero a mi papá hace ocho años y a mi mamá hace dos años”, dijo.Además comentó que ante las precarias condiciones donde tuvieron que dormir, como en el suelo, surgió la idea de que otros vivieran menos amargos esos momentos.Quijano narró que iniciaron con una pequeña hielera para apoyar a 40 personas cada noche en el exterior del Hospital General, pero con el paso del tiempo, la voluntad y el deseo de ayudar a los demás, ha hecho que otras manos se sumen para apoyar alrededor de 500 personas cada mes.“Lo que nosotros tratamos de hacer es ver las necesidades de la gente y tratar de subsanarlas en ese aspecto porque muchas veces no nada más es dar por dar sino dar con un propósito”, dijo.Quijano mencionó que el internet también ha sido una herramienta muy útil en la búsqueda de subsanar esas carencias que algunas familias presentan, ya que se dan a conocer los casos y en 48 horas se consigue el apoyo.“Nosotros pasamos la voz y que la gente se vaya uniendo poco a poquito de acuerdo a sus posibilidades y a lo que ellos tienen en mano”, mencionó.Informó que las donaciones se solicitan 90 por ciento en especie y 10 por ciento en efectivo, y ambas se evidencian para que los mismos donantes y la comunidad conozca en qué se invirtió y ver cuando se entrega.“Hay que ser sensibles a la necesidad de las personas, la gente muchas veces lo que quiere no es tanto lo material, sino que tú estés platicando con ellos en algún momento, porque las personas están vulnerables, prácticamente están en un lugar donde es entre vida y muerte de sus familiares”, expresó.De acuerdo con Abelardo Quijano, esta Unidad de Soporte y Ayuda ya no es sólo un movimiento juarense, sino que se ha logrado establecer la réplica de esta labor en Hermosillo Sonora, Cuauhtémoc y la Ciudad de México, a fin de que sea una red en todo el país que genere esa sensibilización.Actualmente cuentan con una comunidad cibernética de más de 5 mil personas y cerca de 20 miembros base, que acuden una vez al mes y en diciembre una por semana a dar este apoyo al Hospital General, de la Mujer, IMSS 6 y el ISSSTE.

