Requiere 56 donadores de sangre para salvarse

Ciudad Juárez- Una mujer de 21 años se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera Juárez-Porvenir y requiere 56 donadores de sangre; el percance ocurrió el pasado miércoles a la altura del puente internacional Tornillo-Guadalupe, informó José Pedro Castañeda Muñiz.Su hermana Rosa Adriana Castañeda Muñiz acompañaba a su cuñada Iliana Rodríguez, quien conducía una camioneta Nissan Armada.La guiadora falleció en el lugar de los hechos a causa de las lesiones que sufrió, mientras que Rosa Adriana fue trasladada gravemente lesionada al Hospital General donde permanece en la cama seis, dijo su hermano.“Mi hermana tiene el hígado partido, y un pulmón y un riñón perforado. Requiere de muchos donadores para vivir”, dijo José Pedro, quien precisó que necesitan 56 donadores de sangre para pagar la deuda que enfrentan y que va en aumento, agregó.Los vecinos de la familia Castañeda han respondido favorablemente, sin embargo, al llegar al Banco de Sangre no cumplen con los requisitos.“Hoy traje 18 donadores y ya me regresaron a los primeros ocho; me dicen que no dan el peso, que son hipertensos o diabéticos”, dijo sorprendido José Pedro ante la cantidad de personas que han viajado desde Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, para donar sangre y han sido rechazados.Requisitos para donadores de sangre-Ser mayor de 18 años y menor de 65 años-No ser diabético-Tener ayuno mayor de 4 horas-Consumir fruta en la cantidad deseada y líquidos antes de donar-No padecer alta o baja presión o enfermedades del corazón-No haber padecido hepatitis o haber estado en contacto con personas enfermas de Hepatitis en el último mes-No haber padecido en los últimos 15 días: gripe, infecciones estomacales, herpes, y no estar tomando medicamentos-No estar tatuado-No haber padecido enfermedades de transmisión sexual (sífilis, gonorrea)-No tener ningún tipo de alergia al momento de acudir a donar sangre-No haber donado plasma en Estados Unidos-No haber dormido mínimo 6 horas antes de la donación-No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas-No haber recibido ninguna vacuna en el último mes (antitetánica) y en el último año hepatitis o antirrábica-No estar embarazada o menstruando-No haber recibido ningún tratamiento dental en las últimas dos semanas-Es necesario presentar una identificación oficial con fotografía, que tenga la fecha de nacimiento

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.