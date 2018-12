Rinden panistas tributo a Hiram

Ciudad Juárez- El auditorio donde muchas veces Hiram Contreras Herrera reunió a cientos de militantes que lo reconocían como un líder nato y aguerrido, fue ayer el espacio donde se rindió tributo a su vida y carrera política.A Hiram, asesinado el pasado 7 de diciembre, lo despidieron sus hijos Tania Lizbeth, Hiram Adrián y Monserrat Contreras Rodríguez, además de su esposa Teresa y su hermana Xóchitl.También los seis hombres que, junto a él, aspiraban a la dirigencia del Comité Municipal del PAN. Junto al féretro permaneció de pie Juan Carlos Saucedo, amigo cercano de Hiram Apolo.En el encuentro de panistas no estuvo presente el gobernador Javier Corral Jurado, tampoco los exalcaldes a los que Contreras apoyó para ser favorecidos con el voto popular. Otros ausentes fueron Francisco Barrio Terrazas, Gustavo Elizondo, Sergio Madero y algunos connotados panistas más.En estos momentos los que importan son los que están”, dijo casi en susurro una delegada del PAN y seguidora de Hiram que se apostó en la puerta del viejo edificio ubicado en la avenida 16 de Septiembre. La mujer observaba a Victoria Caraveo, quien abandonó el partido años atrás y ayer llegó antes del mediodía a la sede del Comité Municipal para presentar sus condolencias a los deudos.En vida Hiram lograba reunir a centenares de delegados, sin embargo, ayer congregó poco menos de un centenar de panistas ya que la guardia de honor coincidió con la gira de trabajo del gobernador en esta frontera y sus subalternos, la mayoría de ellos de extracción panista, acudieron a laborar.Corral Jurado ya había ofrecido sus condolencias a la hermana e hijos de Hiram la noche del domingo en la capilla privada donde fue velado el exregidor.A un lado del pódium que muchas veces usó Hiram fue colocado un arreglo floral que envió el exalcalde Jesús Alfredo Muñoz Delgado.En el pasillo las mujeres recibían con una porra el féretro color caoba donde reposaban los restos de quien fue presidente del Comité Directivo Municipal de 2011 al 2014 y buscaba nuevamente el cargo.Su hijo Hiram iba al frente del cortejo fúnebre y el ataúd fue colocado en el centro del salón. El maestro de ceremonias, José Meraz, pidió un aplauso para el fallecido.La primera guardia de honor correspondió a Rocío Reza Gallegos, dirigente estatal, y al regidor Enrique Torres Valadez y actual presidente del Comité Municipal. Además se sumaron los candidatos a la dirigencia local.Hiram Contreras Rodríguez hizo acopio de valor y dedicó unas palabras a su padre.“Como muchos de ustedes lo conocieron, siempre estuvo aquí con ustedes en el partido, esta fue su segunda casa. Yo venía aquí todos los días con él, cuando fue presidente del PAN, cuando fue diputado. Fue un buen padre de familia, siempre al pendiente de nosotros, agradecemos a todos ustedes que están aquí con él”, dijo la voz quebrada.Su tía Xóchitl tomó el micrófono y a nombre de la familia Contreras Herrera agradeció a los panistas su presencia. “Aquí crecimos, ésta era su vida… cuando nos íbamos en la madrugada a poner los gallardetes, ¿se acuerdan de los viejos tiempos?”.A Hiram sus amigos lo apodaban “El Volantes”, pues en las campañas políticas prefería estar en los cruceros repartiendo propaganda. Distribuir los impresos personalmente era lo que más le gustaba, recordaron sus amigos.“Lo debemos de despedir con un minuto de aplausos”, pidió Rocío Reza Gallegos, quien apenas el pasado domingo tomó posesión como dirigente estatal de Acción Nacional y su primer acto fue encabezar la ceremonia fúnebre de un connotado militante abatido por las balas en esta frontera.Al primer minuto de aplausos le siguieron los reclamos de justicia.“Hoy aquí, con este amigo incansable, que fue un guerrero, un luchador y que siempre luchaba por las mejores causas, le podemos ofrecer seguir luchando por las mejores causas de Juárez y México y que vamos a hacer de esta casa, que vuelva a surgir como él luchó”, dijo Reza Gallegos.Luego se montaron guardias de honor por parte de las mujeres y el comité de Acción Juvenil que encabezó su esposa Teresa Rodríguez y Xóchitl Contreras.Siguió el himno del PAN y finalmente Hiram abandonó del edificio en el que dirigió en dos períodos al panismo local.Entre los militantes no hubo reclamos airados de justicia.La líder estatal dijo haber pedido a los tres órdenes de gobierno el esclarecimiento de los hechos mientras era observada a prudente distancia por Leticia Corral, la hermana del gobernador.“La ciudad es un caos, es una situación que se vive en el estado, no podemos negarlo. Tenemos una falta de seguridad, de infraestructura, una falta de atención a la sociedad en sí. La ciudad está colapsada y nos toca como miembros activos del partido trabajar al interior de nuestras bases para buscar recomponer primero al partido y después a la sociedad. Esto es una llamada de atención a todos”, externó el exdiputado Raúl García Ruiz, quien contendió por la Sindicatura.José Márquez Puentes y Joob Quintín Flores, dos de los contendientes por el liderazgo local del PAN, afirmaron que no declinarán su candidatura, pero sí reforzarán sus mecanismos de seguridad ante la violencia que prevalece en el estado.Sepultado Hiram, poco después de las 3 de la tarde en el panteón Recinto de la Oración, el proceso electoral interno continúa su marcha y este domingo habrá elecciones entre Sergio Acosta Liceaga, Francisco Bonilla Holguín, Manuel Quiñones Chávez, José Márquez Puentes, Ricardo Aceves Muñoz y Joob Quintín Flores. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

