Ponen a sus hijos nombres raros

Ciudad Juárez— El Registro Civil en Ciudad Juárez atiende hasta tres casos diarios de ciudadanos que quieren ponerles nombres raros o extravagantes a sus hijos, a pesar de los llamados a evitarlos para no ocasionar futuros casos de ‘bullying’ o acoso escolar.El coordinador de la dependencia en la zona norte, Julio Brito, indicó que la semana pasada una mujer intentó ponerle como nombre Rapunzel a su hija cuando iba a registrarla.Expuso que no se le permitió ese nombre. Otros muy comunes son Luzbel, para las mujeres, y Milton para los hombres, detalló.En 2012, el Registro Civil del estado de Chihuahua implementó un reglamento interno para regular la asignación de nombres a la hora de registrar a los niños, con el fin de que no sean despectivos, en diminutivo, abreviaturas, ni denigrantes de la personalidad.El Artículo 60 del Código Civil Para el Estado de Chihuahua cita que “para la asignación del nombre propio, se observará lo siguiente: No podrá integrarse por más de dos sustantivos, no se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad, no se emplearán apodos y no podrá constituirse con números”.“El nombre debe contener máximo dos sustantivos y uno en castellano puro y el otro, si es extranjero, que por lo menos tenga una definición que no sea un acrónimo”, explicó Brito.“Tiene que ser un nombre, que sea un concepto, no importa que sea inglés pero que tenga un significado que no le traiga problemas a la gente”, agregó.Dijo que se les orienta y se les trata de informar, “sobre todo convencerlos que no es una situación de discrecionalidad sino para evitar bullying, que le genera un problema a la persona”.Mencionó que ya con el fundamento legal, sin embargo, tiene que frenarse la intención de registrarlos con un nombre extraño.Entre la variedad de nombres en el estado de Chihuahua los nombres que no definan sexo, no se podrán usar a menos que vayan acompañados de otro que sí lo defina, por ejemplo el nombre de Guadalupe que se usa para hombre y mujer, René, Dulces Nombres, y algunos nombres son compuestos y sin significado como Kareli, que es la unión de Karen y Elías, y ahora hay muchas Kareli.