Urgen a reconsiderar alcance de zona franca

Implementar la zona libre 25 kilómetros a partir de la frontera con Estados Unidos, como anunció Andrés Manuel López Obrador cuando asumió como presidente, dejaría fuera de la franja al poblado de Samalayuca (perteneciente al municipio de Juárez), las instalaciones de generación de energía de la CFE, el Cefereso 9 y una parte del complejo de Ciudad Universitaria, lo que fue criticado por funcionarios y especialistas.Durante la campaña electoral, López Obrador aseguró que la zona franca contemplaría beneficios fiscales como disminución de IVA e ISR, homologación de precios de combustibles con ciudades vecinas y aumento al doble del salario mínimo en los 30 kilómetros de frontera.“Se van a recorrer las aduanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria, vamos a recorrer nuestras aduanas. En la zona libre o franca, más de 3 mil kilómetros de largo por 30 de ancho, se reducirá el Impuesto Sobre la Renta a 20 por ciento”, dijo el entonces candidato el 1 de abril en Ciudad Juárez, donde inició la campaña por la Presidencia de la República.Sin embargo, nueve meses después, el día que tomó protesta como presidente, el tabasqueño aseguró que la franja sería de 25 kilómetros a partir del límite con Estados Unidos.“Asimismo, desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana”, abundó en el discurso pronunciado ante el Congreso de la Unión.Roberto Mora, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, afirmó que la decisión debe ser reconsiderada, pues afectaría la vida de una ciudad como Juárez.“No entiendo por qué se retractó, porque con los 30 kilómetros casi todo el municipio quedaba dentro de esta franja y aunque no ha sido muy claro el gobierno federal con este tema, sí es necesario reconsiderarlo, porque si no, sería un escenario ilógico”, mencionó.Además de Ciudad Juárez, urbes como Tijuana, señaló Mora, enfrentarían dificultades al ser 'partidas' por una franja que delimita la zona libre del resto del territorio municipal.El director del IMIP hizo hincapié en que de momento se desconocen los detalles del plan que deberá contemplarse en el paquete económico 2019 y que regirá la vida en la frontera a partir del 1 de enero, de acuerdo con lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador y por su equipo.Humberto Álvarez, director de Desarrollo Económico del Municipio, ha sido uno de los funcionarios que ha participado en las reuniones organizadas por el gabinete del gobierno federal, coincidió con Mora en apuntar que no existe claridad todavía en cómo funcionará la zona franca.“Hemos preguntado, platicado con diputados, con gente del Gobierno, pero la verdad es que todavía hay mucha incertidumbre de cómo va a operar. Todavía no tenemos las reglas del juego y de acuerdo con lo que nos han dicho, será cuando presenten el paquete económico cuando sepamos cómo viene el tema de los impuestos apenas. Lo de la zona franca es un tema todavía incierto para nosotros”, afirmó en entrevista.Delimitar la zona fronteriza para aplicar la tributación correspondiente y determinar si se instala o no una aduana en algún punto de las afueras de la ciudad, consideró Álvarez, son temas que se vislumbran lejanos.“No creo que esté definido lo de los kilómetros, he escuchado versiones de que siguen siendo los 30. Lo que me parece es que primero veremos la reducción del IVA, del ISR, y posteriormente con más estudio se determinará cuántos kilómetros serán, desde dónde se va a medir", añadió.Agregó que no solamente en Ciudad Juárez existe incertidumbre por la delimitación de la franja, sino en otros municipios que, con características diferentes, se encuentran ante retos de toda índole por las implicaciones de la medida.Javier Meléndez, presidente seccional de Samalayuca, consideró que la medida impactaría a la localidad, afectando la actividad económica de sus más de 3 mil habitantes."Por décadas Samalayuca quedó aislada de Ciudad Juárez. Si se decide poner una garita o una aduana que nos divida, vamos a vernos seriamente afectados, con gente que no va a poder ir a estudiar o a trabajar", señaló.Actualmente, recalcó, la localidad cuenta con las mismas condiciones del área urbana de Juárez, como el precio de la gasolina, por lo que fijar una franja que excluya Samalayuca dañaría la vida cotidiana de sus habitantes."Sería tan absurdo que sería como poner un muro dentro de la ciudad. Por ejemplo, para mucha gente sería más fácil ir a Ruidoso (Nuevo México), que venir a Samalayuca, donde tendrían que pedir un permiso de internación de vehículo, pagar la cuota sería una locura”, consideró.Para exponer la situación, abundó Meléndez, han tenido pláticas con Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Gobierno federal en Chihuahua, que ha asegurado, mencionó, que el poblado quedará dentro de la zona franca planteada por López.Loera de la Rosa, así como integrantes de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, fueron consultados para conocer más sobre la política fronteriza de la administración de López Obrador; sin embargo no respondieron a las solicitudes de entrevista.Las rebajas fiscales, el aumento al doble del salario mínimo y la homologación de los precios de los energéticos forman parte de un plan que contempla a la frontera norte de México como la “última cortina”; donde cada 'cortina' equivale a un plan de desarrollo para generar empleo e inversión económica y, con ello, frenar la migración de nacionales que buscan mejores condiciones laborales.De acuerdo con lo manifestado por Andrés Manuel López Obrador, otras “cortinas” serían la construcción del Tren Maya, y la habilitación de la base aérea de Santa Lucía como aeropuerto comercial.