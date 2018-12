Sale detenido con droga por arresto ilegal

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ayer declaró ilegal la detención de una persona que al parecer portaba varias dosis de mariguana y de cristal, al considerar que la intervención policiaca realizada por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) División Inteligencia fue ilegal.La agente del Ministerio Público (MP) le narró a la jueza Yira Celida Ochoa Contreras que Wilber Toledo Cruz había caminado de forma apresurada y se escondió detrás de unos auto al ver a policías de la CES y que estos se acercaron al observar esa conducta, luego lo sometieron a una revisión física y encontraron la droga.La titular del Tribunal consideró que los agentes de la CES violaron la garantía constitucional de libre tránsito y ordenó la inmediata libertad de Toledo.La intervención policiaca se realizó el viernes pasado aproximadamente a las 12:30 horas por los policías Saraí Gil Solís, Jorge Alberto Sifuentes Saldaña, Juan Flores Rodríguez, Francisco Antonio Molina Gutiérrez y un oficial más, cuando realizaban un recorrido de vigilancia en las calles Villas de Grecia y Villas de Austria de la colonia Villas del Sur y observaron a Wilber Toledo.En el parte informativo elaborado por los elementos, documentaron que el civil al notar su presencia se apresuró a caminar sobre la calle Villas de Austria para esconderse detrás de un vehículo. Ellos le dieron alcance, alcanzaron a observar que había tirado un cigarrillo y le preguntaron por qué se había escondido y él respondió: “la neta me asusté cuando los mire porque traigo muleta y me estaba dando un gallo”.Por lo que la agente Saraí Gil Solís procedió a realizarle una inspección física al civil y presuntamente le localizó en la bolsa derecha del pantalón que vestía tres envoltorios de plástico color café que contenía mariguana así como otro envoltorio de plástico que tenía un polvo granulado y cristalino que resulto ser metanfetaminas o droga mejor conocida como cristal.Por lo que a las 12:35 horas del mismo viernes los elementos de la CES procedieron a formalizar la detención de Toledo Cruz, así lo informó una agente del MP a la jueza Ochoa Contreras en una diligencia realizada ayer en la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial”.La abogada pública penal que representó a Toledo indicó que no tenía ningún argumento a favor de su representado. Pero al resolver la petición de la fiscal en el sentido de que se declara de legal la detención, la resolutora dijo que el arresto fue ilícito porque se violentó la garantía constitucional de libre tránsito porque el “haber caminado de forma apresurada y colocarse detrás de uno o varios autos no constituye ni una falta administrativa y tampoco reviste un delito”.Ante la resolución, la agente del MP le solicitó a la jueza autorización para formular cargos legales a Toledo pero él y su abogada se negaron. Entonces la fiscal pidió una fecha para llevar a cabo la diligencia de formulación de cargos, el tribunal programó la audiencia para el 25 de enero del 2019 a las 11:15 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.