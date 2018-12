Ciudad Juárez— “Yo creo que hubiera sido distinto si hubiera tenido un papá diferente”, dijo uno de los jóvenes —con condena en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores (Cersai)— entrevistados por José Luis Flores Quiñones, investigador del Colegio de la Frontera Norte.En su investigación “Loquearla, jalar y andar en el desmadre”, Flores Quiñones encontró que los tutores “excesivamente permisivos” son una variable constante para que los menores de edad terminen realizando conductas ilícitas.“Se observó (en el desarrollo del estudio) que, en el caso de los padres, cuando se les acercaba por ejemplo alguno de sus vecinos o alguien más a decirles ´oye tu hijo está (involucrado) en esta situación´, ellos (los padres) decían ‘no, no es cierto´ (…) Incluso uno de los muchachos del Cersai , se reunió con una psicóloga y con su mamá, y le dijo ´mira mamá, yo hice esto, esto y esto, la pistola la guardaba en tal lado de la casa´, y la mamá aun así decía ´no es cierto, yo no puedo creer que eso haya sido así´”, comentó el investigador.Para su investigación, Flores Quiñones enfocó sus esfuerzos para hablar con jóvenes que cometieron —como delito en común— secuestro. “Santos, Ricardo, Fabián, Isaac y Tito”, nombres ficticios, fueron algunos de sus entrevistados. Los mismos cumplen condenas que van desde un año hasta 14 en prisión.Asimismo, el investigador indicó que otra constante en los jóvenes que caen detenidos es la deserción escolar combinada con la informalidad laboral.“Trabajaban en las tiendas o comercios como empacadores, y otro tipo de trabajos. También la mayoría eran de clase baja o clase media baja (…) También encontramos una constante de consumo de alcohol y drogas e inicios de actividad delictiva en conjunto. Es decir, no empiezan por si solos con su actividad (delincuencial).“Además carecían de un proyecto de vida (a largo plazo). ´A los 30 años ya se está viejo´, así lo decían. No hay mucha visión a futuro (…) Se observaba también ambivalencia entre dejar ´la loquera´ por tener una familia. Se ve que lo buscan y a la vez no”.

