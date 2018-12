Ciudad Juárez- Con la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano pendiente, la síndica municipal Leticia Ortega Máynez rindió su primer informe de actividades ayer.El documento dado a conocer contiene todas las acciones de revisión y auditoría que la Sindicatura realizó durante tres meses a dependencias municipales.Ortega Máynez propuso instituir un Consejo Consultivo Ciudadano integrado por miembros de la sociedad civil y la iniciativa privada para participar en las revisiones de la depedencia a diferentes áreas de la administración municipal.“Debido al tiempo tan corto y la planeación del proyecto de ingresos para el 2019 el consejo no pudo ser conformado este año, por lo que tendrá que esperar al siguiente”, reconoció la funcionaria.En el informe se presentaron los resultados de la revisión de 33 adjudicaciones directas y 12 licitaciones directas, además de 17 proyectos adjudicados a medios de comunicación y monitoreo que se realizaron en el período de octubre a diciembre dentro de la administración municipal.La Sindicatura realizó una revisión del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública donde se identificaron cinco obras otorgadas mediante licitación pública, tres a invitación y 14 adjudicadas de manera directa.En relación a la construcción del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (Rammi), se determinaron varias fallas en la obra como mallas ciclónicas incorrectas para el uso animal, espacios de resguardo animal incorrectos, y hasta tres aparatos de aire acondicionado de más en comparación al proyecto de obra.El proyecto de la unidad tenía un presupuesto de alrededor de cinco millones de pesos, pero la obra costó más de seis millones, informó la funcionaria.En cuanto a la construcción de mil 84 cuartos independientes, se confirmó su ubicación en 68 colonias en zonas prioritarias de la ciudad con una inversión de 119 millones 376 mil 118 pesos.“Encontramos que en el centro comunitario Francisco Villarreal, donde se encuentra el Centro Radiológico de Diagnóstico, falla el equipo de rayos X instalado y no sirve”, en el lugar se realizan estudios de mamografías, ginecología, servicios dentales y de rayos X. Además de que los equipos no cuentan con un software actualizado, también se encontraron goteras, informó.Se revisaron 15 gimnasios municipales y se encontró que las bombas de agua no funcionan, extintores vencidos y goteras en la mayoría de los techos de los inmuebles revisados.Ortega Máynez informó que en octubre, el Gobierno municipal ya había aplicado el 85 por ciento de su presupuesto anual de cuatro mil 500 millones de pesos. La administración local gastó, en nueve meses, alrededor de tres mil 858 millones de pesos.

