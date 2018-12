Ciudad Juárez— Se dice que los perros son el mejor amigo del hombre, pero lo cierto es que no sólo son una compañía, sino también son terapeutas que por su naturaleza, pueden ser un gran soporte emocional para reducir niveles de estrés y hasta dar intervención educativa, señaló Christian Gómez, coach canino y director de una empresa para adiestramiento de mascotas.“La terapia asistida es el uso de un perro para prestar bienestar emocional o psicológico a personas en condición vulnerable, puede ser desde niños presentando diferentes trastornos como autismo, Asperger, Down, hasta trabajar con adultos, área geriátrica, en reinserción social o adicción de drogas”, dio a conocer Gómez.El experto explicó que al estar en contacto con un can, se activa el sistema de endorfinas, se presenta una mejoría anímica, y se libera serotonina, oxitocina y dopamina, que ayuda a todos los procesos cognitivos, tanto mentales como de rehabilitación física.Estrés postraumático, duelos y crisis de ansiedad por cuestiones de violencia, los perros pueden cambiar estos estados de pánico, informó.“En ocasiones un profesional de la salud, un psicólogo, un terapeuta físico, un enfermero, por sí solos en sus métodos, es difícil lograr, en cambio llega el perro y ya por el hecho muy bonito, que te hace un truco, un comando, te trae la pelota, te hace prestarle atención o motivarte a interactuar con él”, dijo.Gómez estimó que en México hay entre 20 y 30 organizaciones que pueden ofertar este servicio, pero resaltó que en comparación con Estados Unidos estamos relevados, ya que la política pública del vecino país, permite la apertura a perros de servicio y terapia a muchos lugares.“Aquí en México todavía hay mucha resistencia por parte de los lugares públicos, aun cuando ya hay una legislación, donde perros de alerta médica, lazarillos, señal, ya no son mascotas, son una extremidad de la persona”, explicó.Resaltó que en Chihuahua una organización hizo un estudio de la medición de cortisol para niños que trabajan en un círculo donde se usan perros asistidos de lectura, quienes son entrenados para que cambiar las páginas de los libros y de esta manera mejoró su entendimiento a la hora de leer.Apuntó que un estudio realizado en un hospital estadounidense, reveló que los pacientes que eran visitados por perros de terapia, tuvieron una mejoría del 35 al 55 por ciento, mientras que quienes sólo eran visitados por un familiar fue de 15 al 25.Gómez expuso que desde hace 10 años se ha dedicado a difundir esta materia del apoyo que las personas pueden recibir de los canes, y narró que se busca llevar estos talleres a las universidades con carreras afines el próximo año.El pasado fin de semana se llevó a cabo el curso e introducción a la terapia asistida por perros, dirigida a psicólogos, veterinarios, fisioterapeutas y educadores, quienes aprendieron métodos de entrenamiento para canes de terapia, ejercicios prácticos para mascotas, educación y actividades asistidas por animales y la selección de la mascota de terapia, entre otros.

