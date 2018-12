Ciudad Juárez— Con sorpresa y agrado vieron los juarenses la niebla que se presentó en la madrugada y la mañana del domingo.Algunos ciudadanos dijeron que para ellos fue un espectáculo atípico que nunca habían presenciado, otros compararon las calles con una pista de hielo y a otros les pareció como una noche blanca.Juan Alba salió de un evento a las 2:00 de la madrugada, a la altura de la calle Ramón Rayón y el bulevar Cuatro Siglos y se trasladó al kilómetro 20; dijo que disfrutó ver una noche blanca durante su recorrido.“Vi la niebla algo densa y no había visibilidad, pero había seguridad y los conductores iban con precaución, eso me dio la seguridad de ir viendo todo el panorama más a gusto, muy atípica la noche”, platicó Alba.“Desde las 7 de la mañana llegué a mi trabajo y se veía bien chido, muy bonito, me gustaría verlo otra vez aunque estaba completamente borroso”, comentó Juan Pablo Gurrola, trabajador en la zona Pronaf.Desde la colonia San Francisco llegó hasta el Pronaf Lorena Carbajal, a quien la temporada de frío le produce alegría. “Se me hizo parte de la temporada, muy bonito el paisaje”, dijo la entrevistada.Daniel Cruz vive en la colonia Guadalajara Izquierda. Ayer salió con su familia desde muy temprano a comprar alimentos y “no se esperaba la sorpresa”, refirió el entrevistado.“Nosotros estábamos despiertos desde temprano, a las 7:00 de la mañana abrimos la puerta para salir, y como yo vivo en loma pues pensé que estaba nevado, pero no, se me hizo raro y lo que hice fue gritarles a los niños para que se tomaran fotos”, comentó Cruz.“Cuando bajé a la calle parecía una pista de hielo, el cerro ni se veía, pero parecía que el cielo blanco nos iba a tragar”, agregó Cruz.El Diario trató de comunicarse con el director de Protección Civil, para conocer si hubo algún operativo especial o incidentes, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.Por su parte José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGMT), informó que no se presentaron incidentes viales y que no hubo necesidad de realizar un operativo.Agregó que aunque la niebla fue atípica, estuvieron haciendo los rondines rutinarios y apoyando a la ciudadanía para que encendiera las luces al conducir, respetara los señalamientos de tránsito y manejara despacio y con una distancia adecuada para evitar accidentes y tomar todas las precauciones al momento de conducir.“Fue un día atípico en cuanto a la condición climática, pero nada fuera de lo normal en cuanto al tránsito vehicular”, agregó José Luis Sánchez.