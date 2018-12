Confusión lo habría llevado a la muerte

Ciudad Juárez- La investigación preliminar del asesinato del exregidor y aspirante a dirigir el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Hiram Apolo Contreras Herrera indica que el ataque se trató de una confusión y el político no era el objetivo de la agresión, dio a conocer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Hasta el momento son cinco los hombres detenidos en una intervención realizada por policías municipales, entre ellos uno de 24 años que fue herido de bala por los agentes preventivos, por lo que convalece en el Hospital General. Familiares de estas personas denunciaron públicamente que la actuación de los policías municipales fue ilegal, al irrumpir a la propiedad sin orden de cateo.Aunque las personas fueron puestas a disposición por los delitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de agentes preventivos, entre ellos el comandante Adrián Matsumoto, y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son sujetos a investigación en torno al crimen perpetrado el pasado viernes a las 14:40 horas en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lucero, del fraccionamiento Parajes del Sol, al sur de la ciudad.Ese día, además del militante panista, fueron asesinados cuatro hombres más con proyectil de arma de fuego en la ciudad; en Juárez suman dos mil 142 homicidios dolosos desde que el gobernador Javier Corral Jurado asumió la gubernatura del estado.Mil 902 hombres y 241 mujeres han sido asesinadas en los pasados 798 días, establecen datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Ante las denuncias públicas de los parientes de los inculpados y el escepticismo generado entre la militancia panista por el arresto de los hombres que fueron exhibidos con la ropa manchada con rastros de yeso y otro material de construcción, el fiscal Peniche Espejel aseguró que “se instruyó mucho cuidado y vigilancia en el procesamiento de los indicios”.Serán las evidencias científicas como las pruebas de balística forense las que determinen la participación de los detenidos en el crimen del exregidor panista, dijo el fiscal general, quien descartó la creación de “chivos expiatorios”.El parabrisas del auto Nissan Altima color negro con matrículas 988 SHN9 que conducía Hiram Apolo Contreras Herrera, presentó al menos siete impactos de bala en el parabrisas y tres más se observaron en el cristal de la puerta del conductor.En la escena del crimen los peritos especializados aseguraron en total 16 elementos balísticos; 10 casquillos calibre 9 milímetros y seis más calibre .45, informó la FGE.Las balas impactaron la cabeza, costado izquierdo y brazo de Contreras Herrera, quien guiaba el vehículo de una de sus hijas, quien se lo había prestado ese día, dio a conocer que la FGE.La Policía Municipal informó el arresto de Ernesto V. O. de 28 años, Lorenzo M. S. de 32 años, Miguel Ángel V. O. de 23 años, Ricardo V. O. de 24 años y Román A. M. de 44 años hasta ayer a las 14:50 horas mediante un comunicado de prensa.El comunicado cita: “Los tripulantes de la camioneta marca Chevrolet Trail Blazer, color negro, de modelo antiguo y engomado rojo, fueron observados en la calle Isla Tasmania, de la colonia Loma Linda, y al marcarles el alto omitieron detenerse e inició una persecución, donde hubo el supuesto intercambio de disparos.El reporte de la SSPM precisa que la persecución concluyó en el cruce de las calles General Treviño e Isla Cozumel, de la colonia Plutarco Elías Calles.“Los agresores descendieron de la camioneta y trataron de ocultarse en un inmueble ubicado en dicho lugar, donde finalmente fueron sometidos y detenidos, asegurándoles en ese momento dos armas de fuego, una escuadra calibre .45, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles y una pistola escuadra calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles”, según la información oficial de Seguridad Pública.Los agentes presuntamente localizaron tres casquillos percutidos calibre .45 y dos más calibre .9, dentro de la unidad, por lo que fue asegurados como evidencia de la agresión contra los policías municipales.Un reporte de la FGE indica que a las 21:32 horas acudieron al Hospital General donde entrevistados a Ricardo Vázquez Olivas de 24 años, quien dijo radicar en la colonia Plutarco Elías Calles donde se encontraba en compañía de otras cinco personas ingiriendo cerveza y le empezaron a disparar sin razón alguna y lo lesionaron el hombro de lado derecho.Vázquez Olivas fue detenido por el intento de homicidio en perjuicio del comandante Matsumoto de la SSPM, según el reporte policial. Las imágenes captadas por El Diario muestran a la persona herida y llorando a bordo de una unidad de Seguridad Pública, mientras que los familiares mostraron las evidencias de los destrozos que presuntamente causaron los agentes al irrumpir en la propiedad.La Policía Municipal informó que Ricardo y su hermano Miguel Ángel fueron arrestados en el mes de agosto del 2016 por la entonces Policía Estatal Única en poder de un fusil de asalto calibre 73.62 x 39 milímetros, abastecido con 25 cartuchos útiles, así como una camioneta tipo Silverado de reciente modelo, cuando presuntamente se hacían pasar por elementos de la Policía Ministerial.Además son hermanos de Juan Pablo V. O., supuesto líder del grupo criminal “La Línea”, que fue detenido en el mes de noviembre del año 2017, señalado por la autoridad investigadora como actor intelectual de atacar con armas de fuego a varios agentes estatales.“Los detenidos estarían vinculados a la delincuencia. Lo más importante serán las pruebas científicas como la balística de las armas. Se instruyó mucho cuidado y vigilancia en el procesamiento de los indicios”, dijo Peniche Espejel.El asesinato del panista impactó a familiares, amigos y compañeros del Partido Acción Nacional de Hiram Apolo.Fue el dirigente del PAN local, Enrique Torres Valadez, quien notificó a Xóchitl Contreras, hermana de la víctima, del hecho violento. Aunque el asesinato fue difundido en medios de comunicación y redes sociales, la víctima permanecía en calidad de desconocida ya que sus identidades fueron observadas hasta que ingresó a la sala de necrocirugía del Servicio Médico Forense.Hiram Apolo Contreras Herrera estaba casado con Teresa Rodríguez con quien procreó a tres hijos: Tania Lizbeth, Hiram Adrián y Monserrat Contreras Rodríguez.El vehículo que fue blanco del ataque pertenecía a una de las hijas de Hiram Apolo y al parecer visitaba a delegados en busca de su voto para el próximo proceso interno del PAN.“Esas visitas son parte del proceso interno e Hiram era una persona muy activa”, dijo ayer Torres Valadez.La familia perdió contacto con Hiram después de las dos de la tarde y empezaron a buscarlo por la noche, cuando se preocuparon porque no atendía las llamadas.Cerca de las 10 de la noche el fiscal Jorge Arnaldo Nava López notificaba a Xóchitl Contreras, única hermana de Hiram, sobre el asesinato.En el lugar de los hechos, los vendedores ambulantes no modificaron su rutina. Tampoco los empleados de las tienda de conveniencia ubicadas en el crucero de Ramón Rayón y Estación Lucero.“Aquí han matado a muchos”, dijo Renato un hombre que vende tacos sudados afuera de un súper.“Ayer nomás escuché los disparos y al piso”, narró el comerciante, quien aseguró no haber visto a los responsables. En el sitio la FGE cuenta con una cámara de videovigilancia que grabó el probable vehículo empleado por los sicarios. La imagen fue difundida casi de inmediato, sin embargo, el vehículo presuntamente se encuentra en un corralón municipal, luego de ser asegurada por los agentes municipales en la intervención de la colonia Plutarco Elías Calles.“Yo a Hiram lo recuerdo por su activa militancia, pero lo recordaré como el excelente padre de familia que era, eso era lo que lo definía, su amor a sus hijos”, dijo Sergio Madero, quien trabajó muy de cerca con la víctima.Los servicios funerarios de Hiram inician este domingo en la Funeraria Perches, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos a partir de las 11:00 horas, la misa será el lunes a las 2 de la tarde en el templo de San Judas Tadeo, situado Infonavit San Lorenzo y posteriormente será sepultado en panteón Recinto de la Oración.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.