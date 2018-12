Juegan y aprenden a ser mejores

Ciudad Juárez- El ajedrez es una disciplina considerada un deporte que ha permitido que los niños desarrollen sus habilidades en la escuela y en su entorno personal.Desde hace dos años, Hilary Julissa Castañeda, de 7 años, encontró en el ajedrez más que un pasatiempo. Su entusiasmo por el ajedrez le ayudó a desarrollar habilidades a su edad.Concentrada en el juego, Hilary movía las piezas de ajedrez con una destreza, que le valió ganar la primera etapa de la Olimpiada Municipal de Ajedrez Ciudad Juárez, comentó Pablo Castañeda, padre de la participante.Hilary acude al Instituto Kurowie y cursa el segundo año de primaria, por lo que participó en la categoría femenil con las más pequeñas.Desde el año pasado, Hilary inició en un club de ajedrez, en el que practica 3 veces por semana, lo que le ayudó a mejorar el buen promedio en sus calificaciones. Esa fue la razón de que sus padres decidieran que continuará en este deporte para mejorar en las otras asignaturas.“A mí no me interese que gane o pierda, me interesa que desarrolle un sentido competitivo, de que siempre participe y conviva, que trate de ser la mejor y que se prepárese siempre para las cuestiones de la vida”, agregó su padre.“En este caso, ya la mujer no está en un segundo plano, ya son las primeras en muchas cosas y será la que domine al mundo”, señaló.Actualmente se encuentra en las eliminatorias para el concurso de spellling be, y en el concurso Estatal de Lectura Don Quijote el próximo año, comentó su padre.Vianey Hernández acompañó a su hija Evelyn Sánchez, de 10 años a la olimpiada de ajedrez. La a menor asiste a la escuela pública Nezahualcóyotl, y cursa el quinto año de primaria.Evelyn tiene tres años participando en los concursos realizados por El Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA), en los que ganó el primero y segundo lugar.“Ella era muy seria, y ahora en sus estudios se desenvuelve mejor, es mejor estudiante, se concentra más rápido”, comentó la madre de Evelyn.

