Orillan casinos al vicio y al suicidio

Ciudad Juárez- La ludopatía ha ido en aumento en los últimos años, ante el auge de los casinos en esta frontera, dio a conocer Alfredo Calderón Gándara, psicólogo clínico de los Servicios de Salud del Estado.Explicó que la adicción patológica al juego es un problema de salud que está afectando principalmente a mujeres de la tercera edad.Planteó que del total de personas que han solicitado ayuda profesional en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), predominan las mujeres de la tercera edad y de ellas, el 8 por ciento manifiesta tendencias suicidas a causa de las pérdidas económicas sufridas.En el 2015 El Diario documentó un auge de casinos en Ciudad Juárez. Ese año cuatro negocios en el ramo abrían sus puertas y dos más estaban en etapa de construcción.“Los negocios de apuestas resultan más atractivos por ser una forma rápida de obtener dinero”, dijo entonces el economista Alfonso Arenaza Cortés, quien ya advertía que el ‘boom’ de casinos impactaba tanto en el aspecto económico como en el social.“En el entorno económico repercute de manera positiva por la inversión, generación de empleos y la derrama económica que produce y es bueno por el movimiento que representa. El repunte de estos casinos es parte de la recuperación de la ciudad”, indicó.Ese año Juárez reportaba 311 asesinatos, la cifra más baja de homicidios desde el 2008 y la imagen de la frontera era de “ciudad resiliente” y su recuperación era casi un “milagro”.El especialista advertía que en el aspecto social la aceleración de los casinos era preocupante por fomentar la cultura del juego.“Si la ciudad no se prepara con las políticas públicas preventivas necesarias en materia de salud y seguridad esto se puede complicar”, alertó.Son las 9 de la mañana y para “Bertha”, nombre ficticio a petición de una usuaria del casino ubicado en la calle Efrén Ornelas, es la hora ideal para “jugar tranquilamente”.En el estacionamiento se observan más de 10 vehículos que revelan una afluencia importante de clientes para ser tan temprana hora.El negocio abre sus puertas a las 08:00 horas, según se observa en el acceso principal, y desde esa hora estimula a los jugadores con diversas ofertas.En el interior se venden alimentos a bajo costo, lo que evita a los jugadores salir a desayunar o comer y así permanecen cautivos.Como atractivo, a los nuevos clientes de inmediato se ofrecen 550 de pesos en Fondos No Redimibles, cantidad que está condicionada a ser distribuida en cuatro visitas en un lapso de 30 días.“Aquí uno puede soltar la presión”, dice la mujer de poco más de 60 años y quien se autonombra como cliente frecuente. Rechaza tener una adicción al juego de azar y justifica su asidua presencia de hasta cuatro veces por semana por ser “una simple diversión”.Las crisis nerviosas por la pérdida de grandes cantidades de dinero que sufren muchas de estas mujeres se observan en el interior de los mismos casinos, revela un exempleado que ofreció su testimonio y solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.“Llegué a ver mujeres que se encerraban a llorar al baño porque perdían el dinero de su mandado. Cuando salían era para pedir dinero prestado (entre los clientes) para intentar jugar otra vez con la esperanza de recuperar el dinero perdido”, recuerda.Menciona que los principales clientes eran maestras jubiladas. “Ellas decían que vivían solas, que gastaban su dinero, que no tenían que rendir cuentas a nadie y muchas pasaban largas horas apostando”.Agrega que sí había hombres y mujeres jóvenes, “pero los hombres regularmente apostaban en deportes como el box, carreras de caballos o juegos de futbol americano”.Ayer se buscó una entrevista con el encargado del Gran Casino Juárez, sin embargo no fue atendida la solicitud de entrevista.El psicólogo Alfredo Calderón Gándara refiere que la ludopatía es una problemática que ha ido en aumento con el auge de los casinos.“Quienes piden la ayuda profesional son los familiares, en muchos casos el paciente ya tiene severos problemas económicos, está por perder su casa o su carro”, dice.Plantea que si se presentan criterios como la necesidad incontrolable de jugar, la ausencia de control sobre el juego o tener prioridad de jugar sobre otras actividades, se incluyen en un tratamiento de intervención leve, que es una terapia de tipo cognitivo-conductual.“Actualmente es la corriente más favorable y que nos ha dado más resultados; el paciente viene a reaprender de manera positiva lo aprendido negativamente”, afirma.La prevención es la apuesta para las autoridades sanitarias, dice el especialista en la salud mental.Por ello han solicitado a los encargados de los casinos que les permitan colocar anuncios con el número telefónico (018-00) 911-2000 del Centro de Atención Ciudadana Contra las Adicciones, para que aquellas personas que no pueden controlar sus impulsos de apostar busquen ayuda profesional. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)• Necesidad incontrolable de jugar• Ausencia de control sobre el juego•Prioridad de jugar sobre otras actividades y continuar jugando a pesar de las consecuencias negativasPida una cita para obtener terapia gratuita en el CAPA más cercano:• Águilas de Zaragoza 647-5233• Altavista 684-4397• Azteca 630-8360

