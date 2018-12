Ciudad Juárez- Aileen Patricia Jiménez, de 15 años, quien venció al cáncer y es fundadora de la asociación Abriendo Caminos de Amor, entregó obsequios a niños con capacidades diferentes en la posada navideña realizada en el centro comunitario Granjas de Chapultepec.Ayer, 60 niños del Centro de Atención Múltiple (CAM) 21 recibieron los regalos que con anterioridad habían pedido por medio de una carta.Desde que tenía 9 años, Aileen padeció cáncer y después de que el diagnóstico médico arrojó que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, prometió hacer una buena obra por ellos.El tumor en la cabeza que tuvo Aileen regularmente aparece en otras partes del cuerpo. Por fortuna, en agosto del año pasado logró superarlo, aunque le quedaron secuelas como baja visión y algunas convulsiones, y en ocasiones usa un bordón para evitar chocar; aun así, su entusiasmo por ayudar continúa.“Ahorita estoy echándole muchas ganas y creo que más que nada por el apoyo que me han dado ellos, me demuestran que ellos pueden salir adelante y que pueden ser más felices, creo que eso me ha ayudado en todo momento”, comentó Aileen.La idea fue que los niños con capacidades diferentes escribieran las cartitas por el primer día de su nueva vida y una persona los apadrinara en la posada, o los ayude cubriendo de manera prolongada las necesidades que requieran, agregó la fundadora de la asociación.“Anteriormente dábamos los juguetes usados, pero dije: por qué no les damos mejor un juguete nuevo. Si nosotros no recibimos uno usado, hay que darles lo que ellos quieran, lo que sea un sueño”, dijo la organizadora de la posada.“Cada niño fue patrocinado con un regalo y los hermanos también recibieron uno, lo importante es que los niños convivan, lo que nosotros queremos es que los niños tengan un día inolvidable”, agregó Aileen.“Algunos obsequios que los infantes pidieron fueron ir al circo, al cine y a patinar; después se juntaron todo tipo de regalos y empezamos a buscar las personas para que los niños tuvieran un regalo esta Navidad”, comentó la fundadora de la asociación.En las próximas semanas se realizarán las posadas de los CAMS 21, 22 y 23, por lo que les falta cumplir 500 cartitas de sueños, comentó Patricia Espinoza Gámez, madre de Aileen y encargada del centro comunitario.“De semillita en semillita se forma una pelotita de amor, entre más ayudas más crece tú corazón, eso lo dice mi hija desde los cinco años, es más bonito el dar que recibir”, comentó Patricia.En la fiesta para los niños también se ofrecieron cortes de cabello y se dio una plática a las personas que se quieran integrar a un taller para elaborar joyería de fantasía en el centro comunitario, agregó la encargada de la asociación.A la posada acudieron cadetes y comandantes de la Policía Federal, quienes llevaron también varios obsequios y convivieron con los menores.Para las personas que quieran apoyar, favor de llevar regalos en especie como alimentos, dulces, piñatas y regalos que se recibirán en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, ubicado en el Parque Industrial de los Aztecas 1753, o llamar al teléfono (656) 2-81-48-79. (Verónica Domínguez / El Diario) [email protected] ón.diario.com.mx

