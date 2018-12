Cuestionan especialistas revisiones de militares

Ciudad Juárez— La instalación de retenes en la ciudad por parte de militares y la Policía Federal, las revisiones en vehículos y corporales de las personas, son anticonstitucionales, violatoria de los derechos humanos y son el inicio de los actos de corrupción y de intimidación contra el ciudadano, coincidieron el representante de abogados en la ciudad y de organizaciones de la sociedad civil.“Estas revisiones van contra la Constitución, van contra la libertad ambulatoria de los ciudadanos; no hay ningún mandato que los autorice hacer retenes”, expresó Antonio Rivera Velarde, secretario de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.Rivera Velarde mencionó que está sucediendo lo mismo cuando llegaron los militares y federales a esta ciudad durante el mandado de Felipe Calderón.“Los retenes conculcan a la Constitución, causan molestia a la ciudadanía, van en contra de los Artículos 14 y 16 Constitucional y no justifican la realización de los mismos”, expresó.El representante de abogados en la ciudad dijo que legalmente estos retenes no están justificados, no están motivados ni fundados.“Estos retenes son abusos contra la ciudadanía porque van en contra del mandato de la Constitución, son actos de molestia. Se prometió otra cosa que no iban a molestar al ciudadano, que iban a patrullar la ciudad y no iban hacer retenes. Aquí es donde empiezan los actos de corrupción, los actos de intimidación contra el ciudadano”, señaló.Rivera Velarde mencionó que por parte del gobierno federal se prometió patrullar la ciudad y no hacer retenes.“En todo caso dejemos que la policía municipal y la Fiscalía General del Estado hagan lo mismo y no necesitamos a los militares ni a los federales para molestar a la gente”.Agregó que no se está cumpliendo las promesas de campaña, no se cumple lo que se promete y lo menos que debe de esperarse de los militares es que hagan acto de molestia contra el ciudadano.“Estos retenes no son estrategias que resulten de las investigaciones o que resulten de una metodología para atender el crimen, sencillamente buscan un golpe de suerte para ver si encuentran algo. Lo cual significa que están aventando volados”, expresó Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP).Ortiz Quintana señaló que estos retenes hacen que se vea toda la población como sospechosa. Si ponen un retén y están parando a todos los que pasen por ahí, significa que probablemente todos pueden ser posibles criminales.“Estamos permitiendo abusos de gente que ni siquiera conoce a los juarenses, porque a los militares los mandan al frente y diciéndoles: vamos a pelear contra el enemigo, como ya nos pasó hace 10 años”, expresó. Dijo que hace una década la cantidad de asesinatos, extorsiones, desapariciones, de secuestros y de violaciones se incrementó de manera enorme justo en el tiempo en que estuvieron los militares.“Hace 10 años empezaron así, como si todos fuéramos un posible criminal. Todavía estamos viviendo las consecuencias de la gente que quedó huérfana, de la gente que se vio afectada por esos momentos terribles y se están empezando a repetir”, expresó.“Debemos estar muy al pendiente porque estas revisiones pensando que todos somos delincuentes y tratándonos como si todos fuéramos delincuentes nos costaron muy caras hace 10 años”, afirmó. “Que se estén repitiendo es terrible, significa una falta de memoria, el no reconocer los resultados que se tuvieron aquella vez. De todas maneras, la distribución de drogas y los asesinatos no disminuyeron con esa estrategia”, señaló.Dijo que estamos igual que cuando empezó la supuesta ola de violencia y cuando se incrementaron exponencialmente los crímenes fue durante el tiempo que estuvieron los militares y “pareciera ser que se está repitiendo la misma estrategia y no veo que sea diferente”.“Porque se obtendrían resultados distintos cuando se repite la misma estrategia. Porqué el ciudadano tendría confianza de que lo revise un militar, un policía. Pareciera que la fuerza armada del Gobierno federal desconfía de los juarenses y a todos nos está revisando”, expresó.Ortiz Quintana señaló que ojalá no se olvide la experiencia que tuvimos hace 10 años porque las prácticas son las mismas y no hay ningún cambio.“La misma estrategia que tuvo Felipe Calderón parece que es la que tiene el Gobierno federal ahora”, agregó.