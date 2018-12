Analiza JMAS aumento a tarifa del agua

Ciudad Juárez- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) definirá en los próximos días si habrá o no incrementos a la tarifa de agua potable, dio a conocer el presidente del organismo descentralizado Jorge Domínguez Cortés.Por lo pronto, para 2019 se mantendrá el ajuste mensual del 0.6 por ciento a las tarifas de consumo y alcantarillado, adelantó.Aunque dijo que de momento todavía no están previendo incrementos en el presupuesto, están definiendo cómo amortiguar los costos de energía eléctrica que este año se colocó como el principal renglón de sus gastos de operación.Por esa razón, no descartó que puedan presentarse aumentos en los recibos de agua a partir del siguiente año, aunque tampoco los confirmó. “No hay nada todavía”, dijo ayer el funcionario.Sobre el ajuste mensual, se prevé que en 2019 el alza anual sume alrededor del 6 o 7 por ciento. Hay que mencionar que dicho ajuste por ciento fue autorizado y aplicado desde febrero del 2017 por el Consejo Directivo de la JMAS.“Es una manera menor que ayuda a amortiguar la inflación”, justificó Domínguez.Expuso que ese incremento puede ser de un peso al mes, en el caso de los consumos mínimos de 10 metros cúbicos; esa alza puede subir al doble en el caso de consumos mayores, abundó.Este año, la JMAS presupuesto mil 800 millones de pesos y hasta octubre, dijo el funcionario, ya se había recaudado un 1 por ciento arriba de lo proyectado, “a pesar de los incrementos de energía eléctrica”.“Ese es el principal renglón de costos (los gastos de operación en cuanto a energía eléctrica)”, agregó.Según archivos periodísticos, en diciembre de 2016, se registraron los últimos incrementos en el recibo cuando la Junta comenzó a facturar en los recibos de ese mes el Impuesto al Valor Agregado (IVA).Sin embargo, en febrero de 2017 se aplicó una reestructuración en las distintas tarifas.En el caso del consumo doméstico, se tiene un precio que varía entre los 13.78 y los 15.37 pesos, por arriba de los 11 pesos que costaba antes.Mientras que a los usuarios comerciales e industriales se les aumentó en promedio un 10 por ciento en el costo total del servicio.Bajó la cuota mínima de 23 a 10 metros cúbicos y modificó la facturación para evitar cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 99 por ciento del costo total del servicio.Esto representa que a los usuarios que consumen entre 0 y 10 metros cúbicos de agua les aplica la cuota mínima, que tendrá un costo total de 153.70 pesos, lo que equivale a 15.37 pesos el metro cúbico.

