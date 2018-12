Ejecutan a Hiram Contreras

Ciudad Juárez— Hiram Apolo Contreras Herrera, exdiputado y aspirante a ocupar la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN, fue ejecutado ayer cuando conducía su vehículo en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, informó la Fiscalía General del Estado.La muerte del político de 47 años causó consternación en su partido, que a través de su dirigente local, Enrique Torres Valadez, repudió el hecho y pidió que se investigue de manera exhaustiva para que los responsables no queden sin castigo.Contreras Herrera fue atacado a balazos por cuatro hombres que viajaban en una GMC negra, quienes le dieron alcance en las calles Lucero y Ramón Rayón.En ese lugar quedó sin vida Contreras Herrera, con varios impactos de bala en la cabeza, costado izquierdo y brazo.El informe de la Fiscalía señala que Contreras Herrera recibió al menos 21 disparos con armas calibre .9 y .45 milímetros cuando conducía un vehículo.Los responsables escaparon con rumbo a la avenida De las Torres, de acuerdo con testigos.A través de las cámaras de video del área de las calles Lucero y Ramón Rayón se pudo obtener una fotografía de la camioneta en que escaparon los responsables de ejecutar al exregidor.Después de la ejecución, la Dirección de Seguridad Pública Municipal puso en marcha un operativo para localizar a los asesinos, pero hasta el cierre de esta edición no se reportaba su detención.El presidente local del PAN, Enrique Torres Valdez confirmó que la persona asesinada ayer alrededor de las tres de la tarde es el exregidor Hiram Apolo Contreras Herrera.“Lamentablemente es cierto, aun no tenemos toda la información, pero sí tenemos el informe de que fue victimado por arma de fuego a bordo de un vehículo de color negro”, expreso.Desde el momento que tuvimos conocimiento de este hecho violento a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hemos colaborado con la Fiscalía General de estado para el esclarecimiento del homicidio y ubicación de los responsables, informó a través de un comunicado el Municipio.“Las oraciones y la solidaridad del Presidente Municipal están con su familia”, señaló.El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, también lamentó el homicidio del político blanquiazul.“Nuestras condolencias y solidaridad para la familia, dirigencia y militancia del Partido Acción Nacional”, expresó.Contreras Herrera nació en esta ciudad y ocupó varios cargos públicos y además se desempeño como diputado en el Congreso del Estado.El político estudió la Licenciatura en Contabilidad en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, también estudió la Licenciatura de Derecho hasta el V semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Dentro de la administración pública en el periodo de 1992 -1995 se desempeñó como jefe del Programa de Mejoramiento de la Vivienda de la Dirección de Desarrollo Social; de 1995-1998 se desempeñó como jefe administrativo de Seguridad Pública.Del período de 1998-2001 fue diputado por la VI Distrito Electoral en la LIX legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua; de 2002-2004 fue director general de Asentamientos Humanos del Gobierno municipal y del 2007-2010 fue diputado del Grupo Parlamentario del PAN por el IV Distrito Electoral.Del 2011 al 2014 se desempeñó como dirigente local del PAN y después fue regidor y en días pasados se había registrado como aspirante para ocupar la dirigencia local del Partido Acción Nacional.

