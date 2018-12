Ciudad Juárez- Para el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, el asesinato de Hiram Apolo Contreras Herrera se trató de una confusión ya que no era el objetivo de la agresión.Sin embargo Héctor Hernández, compañero de fórmula de Contreras en la búsqueda de la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN), reveló que el exdiputado habría recibido una llamada con amenazas un día antes de su asesinato.En tanto, cinco hombres que “tienen vínculos fuertes con peligrosos delincuentes” fueron detenidos en torno al crimen perpetrado el pasado viernes en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lucero, en el sur de la ciudad.El exregidor panista Hiram Apolo Contreras Herrera habría recibido una llamada con amenazas un día antes de su asesinato, reveló Héctor Hernández, quien junto con él buscaba la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN).“Hiram hizo mención de que recibió una llamada en la que le dijeron: nosotros nos encargamos de que ustedes no lleguen” al comité municipal, reveló ayer en entrevista con El Diario.El dirigente del PAN en Juárez, Enrique Torres Valadez, rechazó categóricamente que el crimen esté relacionado con la contienda interna del blanquiazul e insistió en que pudo tratarse de una confusión.“Queremos dejar en claro que bajo ninguna circunstancia aceptamos la teoría de que el tema está vinculado a un hecho relacionado con el partido o con la contienda interna, eso es irresponsable de quien lo haya dicho”, puntualizó.Posterior a la muerte ocurrida la tarde del viernes en la colonia Hacienda de las Torres, Hernández escribió en sus redes sociales que “ciertos actores políticos no vieron con buenos ojos este proyecto, al grado que hubo agresiones y amenazas veladas”.Dijo que Hiram no le tomó importancia al mensaje, por lo que prefirió no denunciarlo.Señaló que no sabe si el hecho violento puede relacionar a alguien del partido pero, subrayó, prefiere descartarlo.“Se relaciona con cualquier situación de la competencia o apoyo de los otros candidatos. Nos pone un poquito de alerta, pero no creo que haya un interés desmedido de alguien en el PAN para que haya llegado a esto”, profundizó.Hernández, quien fue regidor en la administración municipal 2010-2013, era compañero de fórmula en la planilla registrada por Hiram el pasado 26 de noviembre para contender por la dirigencia local de ese instituto.Torres Valadez dijo según el acceso que han tenido a las investigaciones, la Fiscalía del Estado sigue varias líneas que no pueden adelantar absolutamente nada en razón de la secrecía que se requiere.Pero apuntó que el día de su ejecución, Contreras conducía el automóvil de una de sus hijas.“Queremos creer que el tema de este asesinato fue una confusión en razón del vehículo que tripulaba que era propiedad de sus hijas, que se trató de un vehículo oscuro con vidrios polarizados que le quitaban visibilidad al conductor”, explicó.Indicó que Hiram buscaba entrar a un cargo público en Gobierno del Estado, pero finalmente se registró en la contienda. “(Hiram Contreras) Estaba en un proceso de divorcio, la familia no sabía dónde andaba”, mencionó Torres Valadez.El secretario general del comité estatal, José Luis Ceniceros, aseguró que asumirán una postura firma ante las tres autoridades de gobierno para que se aclare el homicidio y se detenga a los responsables.En la conferencia, en la que estuvieron los otros seis aspirantes, coincidieron en que Hiram Apolo Contreras Herrera llevaba una forma de vida honesta. (Javier Olmos)