Ciudad Juárez- Las autoridades estatales contemplan hacer una reestructuración de todas las rutas de transporte público en 2019, acordaron el jueves con concesionarios.Con un estudio que se planea ejecutar a inicios del próximo año, se busca identificar aquellas líneas que resultan incosteables, dijo Luis Lugo Ordorica, jefe del Departamento de Transporte Público.Detalló que se prevé eliminar del mapa las rutas Circunvalación, 6 y Central, que desde hace alrededor de dos años dejaron de operar, y a ellas se integraría la Ruta 4, que cada vez tiene menos aforo, anotó.“Todavía no se eliminan pero dejaron de operar porque ya no hay usuarios. La 4 está a punto de desaparecer porque tiene un aforo muy bajo”, explicó.En el caso de la Ruta 4, expuso que la línea Oriente Poniente le ha estado quitando los usuarios. “Desaparecerá pero los camiones se pasarán a otras rutas”, agregó.Datos de Transporte indican que la línea 4 Maquilas tiene un aforo diario de 354 usuarios por camión, mientras que la Rivereños 458.En la reunión con los concesionarios de transporte público que se celebró el jueves en Pueblito Mexicano, estuvo presente el director general de Transporte del Estado, David Holguín Baca.Aquí se registró la asistencia de por lo menos el 85 por ciento de los transportistas de la ciudad.Datos obtenidos en campo por El Diario y confirmados por Lugo Ordorica indican que de 29 líneas registradas, por lo menos tres dejaron de operar. Son las antes mencionadas.Dijo que algunas de ellas se incorporaron a otras rutas, como la Universitaria, con el debido cambio de documentos autorizado por la dependencia.Por ejemplo la Central, abundó, tiene 13 concesiones paradas que no se acomodaron en otros recorridos.Dijo que la reestructuración viene a fin de no otorgar nuevas concesiones.Recientemente, el secretario general de Ruteras en Juárez, Rubén Vega, expuso que aunque el aforo de usuarios se ha mantenido en algunas rutas, se gastan en diésel hasta el 70 por ciento de lo recaudado diariamente.

