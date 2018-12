Alerta excesivo uso de electrónicos en niños

Ciudad Juárez- El uso excesivo de videojuegos y aparatos electrónicos puede disminuir el volumen de la corteza cerebral frontal, lo que ocasionará a niños y adolescentes problemas intelectuales, alertó la neuropediatra Marisol Alvarado Tobías.Ayer, en un esfuerzo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 7613 para orientar sobre este tema a padres de familia con hijos en preescolar, doctores expertos en el tema explicaron beneficios así como cambios biológicos negativos que provoca el sobreuso de tecnología en los pequeños.“El uso no debe ser antes de los 18 meses y a partir de los dos años es máximo una hora y nunca tenemos que alterar el ciclo de sueño por estar jugando o utilizándolos, el sobreuso causa alteraciones en conducta, intelectuales y del sueño”, indicó.La doctora mencionó que hay estudios que indican el daño en funciones intelectuales superiores y ejecutivas debido al uso excesivo de electrónicos.“A largo plazo puede afectarlos en la planeación, en la organización de las cosas, su memoria de trabajo, la inhibición; todo se traduce a la conducta y a la inteligencia, entonces por esa razón hay que saberlos limitar”, explicó.Durante su conferencia sugirió a los cerca de 70 padres de familia presentes, hacer un plan para disminuir el uso de aparatos electrónicos, establecer horarios con diferentes actividades para obtener mayor beneficio de ellas y que en lugar de tiempo de distracción sea una ayuda académica.“En algunos pequeños sí cambia la conducta, pueden tener retrocesos aparentes de sus ciclos de desarrollo como dejar de hablar o actuar como si fueran más pequeños o mojar la cama, y a veces son los electrónicos los que nos afectan porque hace que interactuemos menos”, dijo Alvarado.Comentó que hay menores con trastornos severos del sueño debido a que interrumpen este proceso para jugar o ver videos en Internet; también pueden desarrollar Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA).Puntualizó que en Estados Unidos el 75 por ciento de los niños de cuatro años, ya cuenta con un aparato electrónico exclusivo para uso personal, “tres de cada cuatro niños es muy alto, en México realmente no hay tantos estudios”.Finalmente informó a los asistentes que los diagnósticos médicos para niños son a partir de los seis años de edad, antes no se debe medicar.“Las tecnologías son buenas, pero no de manera abierta a un niño, toda la información que está en Internet, no es apropiada para todas las edades”, concluyó.A su vez, Vanessa Montaña, directora de USAER 7613, comentó que este evento surgió por el abandono que muchos niños sufren de sus papás.“Estamos como secuestrados en el teléfono y esto obviamente les afecta a nuestros niños en su desarrollo, aprendizaje, en su conducta; por eso la importancia de que los papás seamos conscientes del daño que les generamos abandonándolos a la tablet”, dijo.• Tomar en cuenta la edad del niño, pues no es apto que usen electrónicos antes de los 2 años• Limitar el tiempo de uso• Tener siempre control sobre el contenido que ven• Establecer condiciones pro salud, por ejemplo indicar la distancia a la que el aparato debe estar de sus ojos, el lugar en el que se sentará para su uso y la postura que debe adoptar para evitar dolores en la espalda• Otras enseñanzas claves son el cuidado del aparato, no usarlo fuera de casa, no descargar aplicaciones y evitar conversaciones con extraños