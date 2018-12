Ciudad Juárez- Luego de anunciarse uno de los primeros ajustes en las delegaciones locales del Gobierno federal al desaparecer la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para convertirse en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), las jefaturas de la dependencia en Juárez permanecerán sin cambios.Las únicas áreas de la dependencia federal en el estado que no reportarán cambios son las jefaturas de programa y las 10 jefaturas distritales en el estado, confirmó José Olivas Gutiérrez, jefe del distrito de desarrollo rural en Juárez de la Sader.Ayer se anunció que, además del cambio de nombre y logotipo, también se eliminaron las 33 delegaciones estatales y en su lugar las entidades se agruparán en cinco regiones productivas. Chihuahua fue incluida en la región noroeste junto con los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Durango.“A nivel local, las jefaturas continuarán trabajando igual, con la diferencia de que en lugar de reportarnos ante un delegado, ahora tendremos que hacerlo a un coordinador regional”, explicó Olivas Gutiérrez.El funcionario informó que al momento no ha sido nombrado el coordinador regional, “antes del 15 de diciembre el nombramiento y otros cambios tendrán que quedar listos”, adelantó.Comentó que el cambio de nombre y logotipo de la dependencia federal fue anunciado mediante un oficio al personal el miércoles pasado y desde ayer, la página electrónica oficial y las redes sociales de la dependencia mostraban la nueva nomenclatura.Se trató de contactar a Isaac Zepeda Romero, delegado estatal de la dependencia, pero no contestó las llamadas telefónicas.El pasado 3 de diciembre Víctor Villalobos Arámbula, acompañado de su equipo directivo, recibió los documentos oficiales y realizó la firma electrónica de la entrega-recepción administrativa de la dependencia, con lo cual tomó posesión de las áreas respectivas de la Sader.

