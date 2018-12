Evaden casinos impuestos locales

Ciudad Juárez— Alrededor de 20 casinos instalados en la ciudad operan con permisos obtenidos en otras entidades y contratan a sus empleados a través de ‘outsourcing’ para evitar el pago de impuestos estatales, reportó la oficina local de Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado.La dependencia pretendía cobrar desde este año un gravamen especial a ese tipo de establecimientos –de los cuales contabilizó 45–, pero dedicó estos meses a identificarlos, dijo el subrecaudador en la Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas.“Tenían registrada la matriz en otros estados y ellos creían que por ese hecho ya prácticamente estaban exentos de las obligaciones locales. Todo eso para nosotros es una evasión”, agregó.El impuesto estatal a casinos en Chihuahua entró en vigor el 1 de enero de este año, promovido por el gobernador Javier Corral Jurado, quien, considerando las finanzas estatales, “se dio a la tarea de explorar alternativas nuevas de ingresos”.Con este gravamen, el Estado pretendía recaudar en toda la entidad 130 millones de pesos durante el 2018.Se pidió un informe de lo recaudado este año por esa contribución en Juárez y, según el subrecaudador, no se logró aplicar todavía el cobro.“Realmente estaba muy suelto esto, apenas estamos tratando de amarrarlo”, agregó Ortiz Villegas.Además de no aplicar el cobro de ese impuesto fijado en la Ley de Ingresos 2018, la administración de Corral planteó en la iniciativa de recaudación para 2019 reducir esa aportación empresarial.En la Ley de Ingresos de este año se estableció que el Estado proyectaba ingresos por 64 mil 110 millones 488 mil 361 pesos, de los cuales 236 millones 882 mil 015 pesos entrarían como “Impuestos sobre los Ingresos”.En el apartado de Impuesto sobre Actos Jurídicos contemplaba recaudar 16 millones 688 mil 679 pesos; por Impuesto Sobre Ejercicios Lucrativos, 250 mil pesos; por Impuestos sobre la Obtención de Premios en Loterías, Rifas y Sorteos, 89 millones 943 mil 336 pesos; mientras que por el nuevo, el Impuesto a los Ingresos Percibidos por la Organización de Apuestas y Sorteos, 130 millones.La Ley de Ingresos para 2019, sin embargo, contempla una reducción en el concepto de “Impuestos sobre los Ingresos” por 97 millones 123 mil 786 pesos.Es decir, precisamente en el nuevo gravamen el Estado sólo contempla recaudar 30 millones, precisa la iniciativa enviada al Congreso para su aprobación.Además, el subrecaudador dijo que los casinos han estado evadiendo el pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) al contratar a sus empleados mediante ‘outsourcing’.Dicho gravamen, a decir del funcionario, es el más importante para la administración, pues representa el 60 por ciento de toda la recaudación del estado.Tan sólo en Juárez se cobran en promedio 150 millones de pesos mensuales de ISN, agregó.Recientemente, la recaudadora en Juárez, Laura Marín, dijo que fueron notificados 5 mil 168 establecimientos, de los cuales 4 mil 893 no pagan sus contribuciones al Estado y otros 275 que omiten sus declaraciones ante el fisco federal.Por esa cantidad de deudores, la dependencia acumula una cartera vencida por 350 millones de pesos, anotó.El subrecaudador dijo que actualmente la dependencia tiene muchas limitaciones de personal, infraestructura y equipo, lo que condiciona la capacidad del fisco estatal para tener mucho mayor ingreso. “Ese es el reto”, apuntó Ortiz Villegas.

