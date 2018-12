Ciudad Juárez- Felipe Adrián Vázquez-Gálvez, encargado del Laboratorio de Clima y Calidad del Aire de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, indicó que con el cambio climático en la región ‘anunciado en un estudio norteamericano’ los patrones de la dimensión de lluvias se verán afectados en formas aún desconocidas.En entrevista, el académico puntualizó que el desarrollo económico de la ciudad se verá seriamente afectado debido a que está muy vinculado a la disponibilidad de recursos como el agua.“Si no tenemos suficiente agua no podemos alojar más industrias. Comprometemos nuestra capacidad para seguir creciendo como ciudad industrial”, dijo Vázquez Gálvez.Continuó: ‘Ahorita, muchas industrias de alto consumo de agua no se pueden venir para Juárez, se tienen que ir a Delicias o a Mexicali. Estamos perdiendo competitividad de proyectos industriales muy grandes porque no tenemos agua para dotarlos. Tenemos ya ahora una limitante’.Lo anterior fue dicho ayer por el académico luego de ser cuestionado durante una reunión de mesa de mando en las instalaciones de la sala de crisis de la Policía Estatal Única, en donde decenas de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno se integraron para discutir estrategias de preparación para el cambio climático que el pasado 23 de noviembre fue anunciado en el Congreso de Estados Unidos.En dicho sitio fue difundida la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, del Programa de Investigación sobre el Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP), misma en la que se indica que la zona donde se ubica El Paso atravesará situaciones de estrés hídrico y temperaturas más altas que las registradas en los últimos mil años.

