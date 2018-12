Cancelaron hace 5 años puentes para el tren

Ciudad Juárez- El Gobierno federal canceló los programas de convivencia urbana ferroviaria vigentes desde el 2002, mientras que autoridades estatales y municipales omitieron obtener fondos para la construcción de dos pasos a desnivel en el centro de la ciudad, proyectos que permanecen sin realizarse, informó un representante de la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex).A través de un cuestionario escrito, un representante de la Dirección de Relaciones Gubernamentales para la Región Norte de Ferromex indicó que el Programa de Convivencia Urbano Ferroviario fue operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde 2002, pero fue cancelado hace casi cinco años por la recién concluida administración federal.Explicó que en 2008 de manera conjunta el Gobierno del estado, Gobierno municipal, el Centro de la SCT Chihuahua y Ferromex establecieron el Programa Integral Paso del Norte, cuyo objetivo era promover la seguridad ferroviaria y mejorar la convivencia en la zona Centro de Ciudad Juárez, que contemplaba edificar de manera conjunta cinco pasos a desnivel, de los cuales se hicieron tres.Ferromex realizó los proyectos ejecutivos de los tres ya construidos, además de hacerse cargo de las obras peatonales de 16 de Septiembre y Municipio Libre, así como del pago de algunas afectaciones.Mientras, la SCT financió las obras vehiculares porque no hubo recurso ni estatal ni municipal.Al cancelarse los Programas de Seguridad Ferroviaria y Convivencia Urbano Ferroviaria hace más de cuatro años, quedaron pendientes de ejecución los pasos a desnivel de Vicente Guerrero y David Herrera Jordán.Estableció además que la compañía ferroviaria no puede cambiar las vías debido a que no le pertenecen, son propiedad del Gobierno federal.“A lo largo de los años, la mancha urbana ha crecido en función del ferrocarril. Por esta razón en muchos casos los problemas de convivencia se deben principalmente a la falta de planeación urbana de largo plazo, así como a las invasiones al Derecho de Vía Concesionado, que es una franja de seguridad que permite el mantenimiento y resguarda el tránsito libre del tren. Hoy hay invasiones de todo tipo como casas, vialidades, comercio informal…”, expuso.Los cruces vehiculares de Ciudad Juárez, al igual que la mayoría en el país, incumplen con lo establecido por la NOM-050-SCT2-2017, que dispone la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas; así como NOM-034-SCT2-2011, que regula el señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.“La instalación de los dispositivos a los que se refieren dichas normas es responsabilidad de las autoridades que tienen a su cargo las vialidades que cruzan a la vía férrea, en este caso, la autoridad municipal”, afirmó.Archivos periodísticos establecen que en el 2008 el Gobierno federal proyectó la obra de ocho partes para librar el paso del tren, pero en el 2010 la empresa ferroviaria lo modificó a cinco.De esas obras tres fueron construidas: el paso de desnivel de Bernardo Norzagaray y Francisco Villa, el túnel de la avenida 16 de Septiembre y el distribuidor vial Municipio Libre.Quedaron pendientes dos puentes a desnivel, uno en la intersección de las avenidas Vicente Guerrero y Francisco Villa, así como otro en la calle Ingeniero David Herrera Jordán o Malecón y Francisco Villa.Sobre la construcción de un libramiento ferroviario que saque la operación del tren de la mancha urbana, la empresa considera que es un proyecto muy importante a largo plazo para el estado y que el proceso para impulsarlo es responsabilidad del Gobierno estatal, quien debe iniciar consultas con instancias federales, así como las autoridades de Estados Unidos al tener que autorizar un nuevo cruce fronterizo.• El Gobierno federal frena los programas de convivencia urbana ferroviaria vigentes desde el 2002• En 2008 el Estado, Municipio, el Centro de la SCT Chihuahua y Ferromex establecen el Programa Integral Paso del Norte• El objetivo era promover la seguridad ferroviaria y mejorar la convivencia en la zona Centro de Juárez• En el 2008 el Gobierno federal proyecta una obra de ocho partes para librar el paso del tren• En el 2010 la empresa ferroviaria lo modifica a cinco• El paso de desnivel de Bernardo Norzagaray y Francisco Villa• El túnel de la avenida 16 de Septiembre• El distribuidor vial Municipio Libre• Uno en avenida Vicente Guerrero y Francisco Villa• Otro en la calle Ingeniero David Herrera Jordán o Malecón y Francisco Villa

