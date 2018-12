Vinculan a presunto 'azteca' por homicidio

Ciudad Juárez- Un presunto integrante de la pandilla de “Los Aztecas” que permanece internado en el Hospital General fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en un homicidio sucedido en noviembre del 2017. El crimen fue una venganza por una deuda derivada del robo de varias dosis de mariguana y cristal.El acusado es Jesús Alonso Delgado Olivas, alias “El Chuy”.La víctima, Humberto Gutiérrez González, fue baleada al llegar a una casa donde se comercializaba y consumía droga, ubicada en el cruce de las Gradma y Lenin en la colonia México 68, el 10 de noviembre del 2017 entre las 21:00 y 21:50 horas.Un testigo de identidad protegida, quien fue detenido como sospechoso del delito contra la salud por la presunta posesión de seis dosis de mariguana y a quien se le integró la carpeta de investigación número 41817/2017, le informó a una agente estatal que tenía datos respecto a un crimen sucedido el 10 de noviembre del 2017 en contra de una persona que dijo conocer con el apodo de “Beto”.Además preciso que él se dedicaba a vender droga en la vivienda de la calle Gradma y permitía que sus clientes la consumieran ahí. También explicó que inicialmente él vendía estupefacientes para Jesús Alonso Delgado Olivas pero hace unos seis meses antes del asesinato de Humberto Gutiérrez González le había robado unas dosis a Delgado y él lo amenazó de muerte.El testigo indicó que después empezó a vender droga para otra persona que es integrante de la pandilla “Los Mexicles” y ese 10 de noviembre “Beto” llegó a su casa gritando y tocó muy fuerte el barandal, al asomarse vio que detrás de esta persona venían dos hombres que portaban armas de fuego, uno de ellos era “El Chuy” y ambos le dispararon a su amigo con armas de fuego cortas, por lo que él corrió a esconderse.El informante proporcionó datos que llevaron a la detención de “El Chuy”.La audiencia de vinculación o no a proceso inició a la una de la tarde del jueves pasado en el Hospital General y una hora más tarde se suspendió porque el abogado defensor pidió al juez del Control Ramón Porras Córdova tiempo para presentar unos testigos.La diligencia, que era la continuación de la audiencia inicial, prosiguió a las 9:30 de la noche en los juzgados y concluyó a las 11 de la noche con el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple en contra de Jesús Alonso Delgado luego de que el juez no dio por acreditada la calificativa de ventaja relativa a que el ahora detenido se supiera superior a su víctima por la portación del arma. El resolutor consideró que Delgado no podía saber si el ahora fallecido portaba un arma o no.El juez aprobó tres meses como plazo para el cierre de la investigación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.