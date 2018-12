Dejan lluvias varios choques

Ciudad Juárez- “Tuvimos un sinnúmero de siniestros por alcance, salidas del camino, choques con postes, choques en caravana”, expresó ayer el director de Tránsito, Sergio Almaraz Ortiz, luego de la lluvia de ayer que hizo peligrosa la circulación vehicular durante el día.De acuerdo al funcionario los accidentes ocurrieron en su mayoría por el piso húmedo que no dio la oportunidad de los frenados como se tiene en un día ordinario, refirió.La distracción por el uso del teléfono celular y no respetar los límites de velocidad, así como no guardar distancia, fueron factores clave para que se registraran los accidentes, según mencionó.Almaraz dijo que el exceso de velocidad es el factor que ocasiona la generalidad de los accidentes viales en esta ciudad, como el ocurrido la mañana del jueves donde un conductor murió al impactar su vehículo con un poste sobre la avenida Libramiento, donde los peritos estimaron que iba a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, dijo.Ayer entre otros accidentes se reportaron por motivo de las lluvias ligeras una volcadura con choque en el Camino Real donde resultó lesionada una menor de 16 años que conducía a exceso de velocidad.También un accidente entre una motocicleta y una camioneta pick up en la calle Aserraderos y eje vial Juan Gabriel, donde resultó lesionado el conductor de la primera unidad.En las calles palacio de Mitla y avenida De las Torres se registró un choque múltiple en el que participaron cuatro vehículos por motivo del factor lluvia.Por la tarde otra volcadura se presentó en la calle Del Desierto y Jesús Macías cerca de Ciudad Universitaria donde una camioneta Chevrolet HHR de color arena perdió la verticalidad luego de que su conductor, de 24 años, circulaba a exceso de velocidad, según se determinó por los peritos de la dependencia vial.

