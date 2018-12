Ciudad Juárez- El coordinador estatal de los programas sociales del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que el levantamiento de datos del Censo para el Bienestar concluirá este mes con las 355 mil visitas programadas en la ciudad.Adelantó que, en el caso del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, serán beneficiadas 46 mil personas de entre 18 y 29 años de edad con una beca de capacitación en un oficio de tres mil 600 pesos mensuales y aseguró que los primeros apoyos llegarán “entre los meses de enero y marzo”.En total, se destinarán 165 millones de pesos para ese programa en el estado, informó.Loera de la Rosa confirmó que las tarjetas bancarias donde se depositarán los apoyos económicos de los programas del adulto mayor, población indígena, jóvenes de educación nivel medio superior y personas con alguna discapacidad se empezarán a repartir a partir del 15 de diciembre y el efectivo empezará a depositarse en enero próximo.El equipo encargado del levantamiento de datos dentro del Censo por el Bienestar reporta alrededor de 55 mil visitas domiciliarias de las 355 mil previstas desde octubre pasado, de acuerdo con la coordinadora regional de los programas de desarrollo integral del Gobierno federal en Juárez, Elizabeth Guzmán Argueta. De ese conteo se deriva el número de apoyos a posibles beneficiarios en la ciudad.Los apoyos de programas sociales del Gobierno federal en Juárez contemplan a alrededor de 72 mil personas mayores de 68 años con la entrega de mil 274 pesos mensuales, además de becas de 800 pesos al mes a 50 mil estudiantes de nivel medio superior para inhibir la deserción escolar.Loera de la Rosa aseguró que “hemos trabajado en la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados para que, de forma inédita, logremos un acuerdo presupuestal para el estado priorizando las obras de mayor impacto en la entidad”, sin embargo no adelantó de qué tipo de obras se trata.Loera dijo que se trabaja en el levantamiento del censo para identificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, en total se destinarán 165 millones 600 mil pesos, lo que se canalizará al estado para cubrir este programa.Informó que se realizan brigadas por los 67 municipios para visitar más de 909 mil hogares y detectar a personas que se encuentren en esa condición así como con alguna discapacidad física, adultos mayores que no tengan pensión y estudiantes de nivel medio y superior para dotarlos de becas.Expuso que en lo referente al apoyo para los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, se les ofrecerá la capacitación en algún oficio y para esto se cuenta con algunas empresas de diversos giros, así como organizaciones de la sociedad civil como la Fechac y algunas dependencias gubernamentales.Este programa fue parte de la segunda consulta ciudadana realizada por el Gobierno federal a fin de someterlo a consideración de los mexicanos, en total, a nivel nacional se pretende apoyar a 2.3 millones de personas hasta por un año.Será a partir del 1 de enero cuando inicie operaciones este programa y la aplicación de recursos se verá reflejada entre febrero y marzo.Además, Loera expuso que se becará a personas con discapacidad en la que se dará prioridad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en zonas indígenas y de alta marginación urbana y además de brindará atención médica especializada.En cuanto a los adultos mayores, se informó que el apoyo se entregará directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, mientras que las personas que ya reciben una pensión la seguirán recibiendo con el nuevo monto.

