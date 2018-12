Militares no deben detener a nadie

Ciudad Juárez- Por ahora los 350 militares que patrullan la ciudad en tareas de seguridad pública no están facultados para detener y consignar por delitos, dio a conocer ayer Hugo Zabaleta, Oficial al mando de la Policía Federal (PF) de la División de Gendarmería en esta localidad.Dijo que en este nuevo esquema la PF actúa como primer respondiente de los militares y es la responsable de poner a disposición de las autoridades correspondientes a los posibles culpables de delitos.Comentó que en caso de alguna violación a la ley en flagrancia los militares podrán retener a los presuntos responsables para entregarlos a la autoridad correspondiente.Al respecto abogados locales ven esa condición con riesgo de generar más vuelcos a la llamada puerta giratoria.Gabriel García Otamendi y Eduardo Mariscal Ojeda, ambos con vasta experiencia en derecho penal, estimaron que podrá haber confusiones de modo tiempo y lugar si quienes llenan los formatos de consignación no son propiamente los aprehensores de las personas que habrían cometido delito.Otro aspecto que observan es la tardanza en la consignación que podría darse por los protocolos que tiene que hacer el Ejército al llamar a otra autoridad, en este caso a la Policía Federal, para hacer entrega de un detenido en flagrancia y la posterior elaboración de formatos de consignación por parte de esta última autoridad.Ambos abogados coincidieron en señalar que podrían “caerse los asuntos” ante jueces por esas dos razones, al no estar facultados los castrenses para actuar como policías y haber comenzado los patrullajes urbanos en tareas de seguridad pública la presente semana.Por separado los litigantes ejemplificaron que cuando un juez mande llamar a declarar al policía federal que consignó a equis detenido, no sabrá explicar algunos detalles que lo llevaron a su arresto, porque no fue él quien lo detuvo, sino los castrenses.El proyecto para conformar la Guardia Nacional en el actual Gobierno federal podría definirse en un futuro próximo cuando se realicen los ajustes necesarios por el poder legislativo.De acuerdo al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa de la Guardia Nacional implica reformas a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos.Los militares deberán también tener una capacitación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio para consignar ante el Ministerio Público, ya sea del fuero común o federal, a los presuntos responsables de delitos, según la opinión de los abogados consultados.Actualmente no tienen esa experiencia en el Sistema Penal Acusatorio, reconoció a su vez el jefe de la Policía Federal, corporación que realiza de forma coordinada con el Ejército los patrullajes preventivos en esta ciudad dentro del nuevo esquema de seguridad emanado del Plan de Seguridad Nacional del presidente, López Obrador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.