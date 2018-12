Ciudad Juárez- El que las niñas y niños reciban información sobre los riesgos del consumo del alcohol desde el quinto grado de primaria fue una de las conclusiones a las que se llegó durante el primer Foro de Alcoholismo que realizaron el Centro de Integración Juvenil (CIJ) y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA).Esta es la primera vez que ambas instituciones unen esfuerzos para exponer un grave problema de salud pública que existe en la ciudad.Adrián Ríos Mendoza, director de la Unidad de Tratamiento del CIJ, dijo que a nivel nacional 110 mil 677 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria han abusado del alcohol, es decir, han consumido más de cinco copas en un día.Por eso son menores que están en edad de riesgo, ya que según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) son niñas y niños entre los 9 y 10 años iniciándose en el consumo de alcohol y es principalmente en casa donde se fomenta esta ingesta, expuso el especialista (CIJ).Por su parte el doctor Ricardo Nanni Alvarado, director de Tratamiento y Rehabilitación de CIJ y presidente de la Junta de Custodios de la Central Mexicana de Servicios General de Alcohólicos Anónimos, ofreció la conferencia magistral “La patología dual en el joven alcohólico en México”.En su exposición plateó que cada vez son más las mujeres alcohólicas en el país, una situación que también se observa en Juárez, según planteó Ríos Mendoza.“No es un consumo diario en pocas cantidades lo que ellas beben, es un consumo espaciado exagerado, eso es lo que se ha presentado y es la cerveza lo que mayormente consumen, aunque esta tendencia de preferencia a la cerveza es nacional, sin distingo de género”, planteó Nanni Alvarado.Aunque esta conducta la atribuyó en parte al empoderamiento de la mujer, que labora y tiene la capacidad económica para adquirir el alcohol que desee consumir.Para Ríos Mendoza en Juárez se ha documentado en el CIJ y los Centros de Atención Primaria en Adicciones, que las mujeres víctimas de la violencia y que han perdido a un ser querido se enfrentan o enfrentaron al alcoholismo.Durante el foro un grupo de expertos abordó el tema “El Alcoholismo como enfermedad en jóvenes” y la terapeuta en adicciones del CIJ, Miriam Beatriz Alejo Villarreal, expuso que en años anteriores el consumo de alcohol estaba considerado como un problema social, actualmente es un problema de salud pública no por los costos sociales, sino económicos.“Sin duda entre los factores sociales el más importante es el entorno familiar, es donde todos crecemos y nos formamos, aquí conocemos lo que es formación, jerarquías, estructuras y esto nos permite ubicar patrones dentro de los hogares, sin duda este contexto es el primero al que nos enfrentamos”, planteó ante estudiantes de Medicina y Enfermería.Abundó que entre las motivaciones que tienen los niños y adolescentes para consumir alcohol están la pertenencia y la aceptación, la presión social, la curiosidad, la ociosidad, la desinhibición, las redes sociales y la publicidad.Finalmente dijo que uno de los compromisos sociales en los que todos, especialistas en salud física y mental, maestros, iglesia, organizaciones de la sociedad civil y en especial los padres de familia, deben trabajar es la reducción de riesgos con los que diariamente conviven los menores.Claudia Liliana Mata Lozano, terapeuta familiar del CIJ, planteó que desde el hogar las madres y padres de familia deben asumir su rol y aprender a hablar y escuchar a sus hijos, trabajar en sus actitudes como el hecho de dar ternura, abrazos y mejorar su intercambio afectivo con sus hijos, establecer mecanismos para la solución de conflictos y aprender a respetar.También es necesario que los padres establezcan normas claras, precisas y congruentes con sus propias acciones y no ser permisivos al consumo de bebidas alcohólicas entre los niños y adolescentes.Instaurar límites, ser firme al dar instrucciones y en la imposición de sanciones no violentas.

