Ciudad Juárez- Tras resultar beneficiados por Fondo Unido con cuatro impresoras 3D, alumnos de la Secundaria Técnica 37 asistieron ayer a una capacitación y visita al Technology Hub, donde expertos en el tema explicaron el funcionamiento y qué pueden lograr con estas herramientas tecnológicas.Aracely Goche, subdirectora de la escuela, dio a conocer que es un grupo de 24 alumnos de los turnos matutino y vespertino, los que fueron seleccionados para recibir este taller, a fin de que sea un impulso para continuar con sus estudios y conozcan cosas nuevas para generar oportunidades futuras.Explicó que desde el ciclo pasado se trabajó en una fase cero para probar el nuevo modelo educativo a través de la autonomía curricular, con lo que se creó una serie de clubes sabatinos de los que surgieron proyectos tecnológicos.Tras plantearlo con la Secretaría de Secundarias Técnicas y el departamento de Asesoría Técnica Escolar, fueron orientados para gestionar un apoyo en Fondo Unido, con la filosofía que los alumnos pensaran “fuera de la caja” e hicieran cosas no comunes.Tras plantearlo con la Secretaría de Secundarias Técnicas y el departamento de Asesoría Técnica Escolar, fueron orientados para gestionar un apoyo en Fondo Unido, con la filosofía que los alumnos pensaran “fuera de la caja” e hicieran cosas no comunes.El apoyo para continuar estos proyectos fue aprobado este año y la institución recibirá cuatro impresoras 3D con un valor cercano a los 12 mil dólares, indicó Goche.Por ello actualmente los estudiantes reciben capacitaciones del ingeniero Aldo Portillo Reyna, colaborador de Technology, para armar estos aparatos, cómo funcionan, por qué se manejan de cierta manera y cómo poder arreglarla en caso de que pueda fallar.“Se les trata de incentivar el interés hacia la tecnología, hacia la investigación, es un área relativamente nueva aquí en México, entonces si desde niños se les estimula a que aprendan, investiguen y muevan, es como ampliar el panorama que no sólo es estudiar por estudiar y ya saben las herramientas que hay para el futuro”, mencionó.La subdirectora expuso que como pago por el apoyo, los alumnos realizarán un proyecto y ahora están en la mira de hacer prótesis, conmovidos por un estudiante que carece de una extremidad.“Son niños que no están muy casados con la idea de terminar una carrera universitaria, y esa es una de las condiciones que nos pone Technology Hub, que atendamos a este grupo de niños vulnerables para que sepan que abandonar la escuela no es una opción”, expresó.Los adolescentes recibieron ayer una plática de Samuel Badillo, encargado del Fab Lab, y un recorrido por las inmediaciones de esta incubadora de negocios, donde observaron el funcionamiento de las impresoras 3D.Portillo Reyna expuso que además de la Técnica 37 fueron beneficiadas con estos talleres, denominados “Makers”, las secundarias Federal 17 y Estatal 95. (Abril Salgado / El Diario)

