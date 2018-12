Ciudad Juárez- La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) no ha concretado la recuperación de 500 casas ubicadas en el suroriente de la ciudad previstas al inicio de la administración.El programa sigue detenido porque no se ha podido llegar a un convenio con el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de acuerdo con el director de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera.“Hubo muchas pláticas con el Infonavit, logramos un acuerdo con el Consejo federal, pero desafortunadamente en el año no hubo las condiciones para que tanto el Infonavit como Gobierno del estado lograran firmar el convenio”, explicó.El programa se encuentra detenido desde inicios del régimen panista.Un mes antes de concluir la pasada gestión, la Coesvi ya había adquirido 400 casas con 47 millones de pesos que se perdieron debido a la cancelación anticipada del convenio.Mientras llega el acuerdo entre el instituto y la comisión estatal, hay 400 familias en la lista de espera para adquirir una vivienda recuperada, mientras hay otras mil 56 personas esperando un pie de casa, según datos oficiales.“Llevamos dos años tratando de conseguir un convenio, pero para darles atención a los usuarios, se levantó un listado con la seguridad de que sí se firmará o se buscará otra alternativa para apoyarlos”, agregó la vocera de la Coesvi, Olivia Torres.Las casas que contempla recuperar la administración estatal están ubicadas en el suroriente, fuera de la mancha urbana, a las orillas de la ciudad, y además en zonas inundables.Borruel indicó que se contempla recuperar vivienda en las colonias Riveras del Bravo, El Barreal, y Parajes de San José, áreas que, según estadísticas, ocupan el mayor número de inmuebles abandonados en la ciudad.En 2010, el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba 111 mil 103 viviendas deshabitadas, lo que entonces motivó la aplicación de programas de recuperación, entre ellos el del Estado.El funcionario dijo que probablemente en enero de 2019 logrará concretarse el convenio con el instituto federal para la recuperación de mil 500 casas, en paquetes de 500.“La semana que sigue seguramente habrá buenas noticias”, indicó.

comentarios

