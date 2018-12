Ciudad Juárez— La posibilidad de que en Ciudad Juárez haya un brote de sarna como el que se detectó en la cabecera municipal de Guachochi fue descartada por Gumaro Barrios, director de Epidemiología de los Servicios de Salud.En entrevista, el epidemiólogo comentó que de enero a la fecha en esta frontera se registraron 328 casos de escabiosis o sarna, mismos que son 10 más que los 318 presentados –de enero a octubre– el pasado año.“Los únicos lugares que nosotros tenemos identificados con brotes son Guachochi y Parral. En todos los demás municipios se han identificado casos pero no como brotes. Entonces, en Ciudad Juárez sí tenemos casos pero no tienen que ver con brotes. Son casos aislados”, dijo Barrios.Agregó: “Brote es cuando ocurre en algún lugar muy específico un incremento inusual de casos, y eso se plasma en un documento oficial que nos mandan, nosotros lo revisamos y lo enviamos a México”.Recomendó a la ciudadanía algunas medidas preventivas para no padecer sarna: higiene personal, higiene en el núcleo familiar y evitar el contacto directo con una persona contaminada.“Obviamente que si alguien está enfermo y duermen 4 ó 5 en una misma cama pues deben tratar de evitar esas situaciones. Si están en contacto directo se contaminan. Las medidas preventivas son muy sencillas. Es una patología que una vez que se identifica, se acude al médico y tiene una evolución benigna”, indicó el epidemiólogo.Continuó: “Normalmente (la sarna) produce mucha comezón en los puntos de pliegues (en el cuerpo) porque se forman como unos túneles debajo de la piel, donde esta el bicho. Cuando aumenta la temperatura corporal da mucha comezón. Entonces, la gente acude al médico conforme pasan los días”.A su vez, Barrios comentó que en si alguien padece de sarna, debe evitar rascarse porque, de producirse una lesión, el padecimiento se puede agravar. “La gente debe de acudir al médico para recibir su tratamiento, y tener un buen fin, de lo contrario estarán con esas molestias continuamente”, puntualizó. [email protected] rio.com.mx

