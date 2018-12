Ciudad Juárez— Tras la advertencia norteamericana de un severo cambio climático en esta región, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ha buscado fuentes alternas para obtener el volumen de agua suficiente para enfrentar la situación que se avecina, indicó Ricardo Valdez Morales, jefe de distrito de la Conagua.El pasado 23 de noviembre en el Congreso de Estados Unidos fue difundida la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, del Programa de Investigación sobre el Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP), misma en la que se indica que la zona donde se ubica El Paso atravesará situaciones de estrés hídrico y temperaturas más altas que las registradas en los últimos mil años.En entrevista, Valdez Morales dijo que para mitigar lo anterior, la Conagua buscará –con una inversión cercana a los 26 millones de pesos, aún no autorizados– rehabilitar 42 pozos en la zona de del Valle de Juárez, además de 4 proyectos de entubamiento en la planta de tratamiento sur, en la Acequia Madre y hasta en la red de drenaje.“Ya tenemos algunos meses que hemos estado revisando el caso en conjunto con Gobierno del Estado y la Federación (…) Ese tipo de acciones ya las tenemos identificadas. Ahorita lo que estamos haciendo es esperar que nuestras autoridades tanto a nivel central de Conagua como de Gobierno del Estado juntemos recursos para comenzar a trabajar con estas acciones”, dijo el funcionario.Continuó: “Estamos proponiendo que se haga (el manejo económico) a través de la mezcla de recursos (…) El avance ha sido muy lento. Se requieren de inversiones federales y estatales para poder agilizar los trabajos. Nosotros queríamos iniciar (las acciones) en diciembre pero esperemos que en enero pudiera haber algo (de dinero). Los programas de Conagua vienen iniciando a partir de marzo o abril pero para esas fechas ya se requeriría tener los pozos funcionando”.Asimismo, Valdez Morales indicó que se espera menos agua para el año entrante, y agregó que debido a la baja disponibilidad de agua en las presas del Elefante y del Caballo aún no hay una definición oficial del volumen proveniente de la convención de 1906.“Por lo regular a inicios del mes de diciembre casi siempre nos hacen una primera asignación preliminar (…) y este año no ha sido así por la baja disponibilidad (de líquido) con la que se cuenta”, indicó.El jefe de distrito indicó que el próximo viernes será realizada, partiendo de las 10 de la mañana, una reunión de “mesa de mando” integrada por especialistas y funcionarios en la que se tratará el tema del cambio climático. La junta será en las instalaciones de la sala de crisis de la Policía Estatal Única; asistirán autoridades de los tres niveles de gobierno, indicó en entrevistas anteriores Búlmaro Márquez, titular estatal de Protección Civil.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.