Ciudad Juárez— Ni el Instituto Nacional de Migración (INM) ni las autoridades policiacas cuentan con datos acerca de la estancia de migrantes en la ciudad a pesar de que en las últimas semanas se han detectado casos de extranjeros dentro de la zona urbana y grupos que superan el centenar de personas en las inmediaciones de los puentes internacionales.El pasado 16 de noviembre amanecieron alrededor de 80 migrantes originarios de Guatemala cerca del muro fronterizo en las inmediaciones del puente internacional Zaragoza.El 25 de noviembre, 19 extranjeros solicitaron ayuda a la policía municipal desde el cruce de las calles Acacias y Arroyo de las Víboras, en la colonia Felipe Ángeles para ser trasladados a la Casa del Migrante y el lunes, 131 extranjeros fueron asegurados por elementos de la patrulla fronteriza estadounidense cerca del puente Zaragoza y otros puntos de la colonia Anapra.En ninguno de los casos, la dependencia federal cuenta con los datos de las personas involucradas.“La ley nos impide realizar investigaciones de cómo llegan, dónde están y por dónde cruzan los migrantes; sólo estamos capacitados para el apoyo y atención de emergencias a los extranjeros a través del grupo Beta”, explicó Luis Carlos Cano Córdova, vocero del INM.“Nosotros todo lo que hacemos es apoyar a los migrantes que lo solicitan o que son encontrados en los recorridos del Grupo Beta en la línea fronteriza, sin embargo no sabemos de dónde salen o dónde se alojan en la ciudad”, aceptó Cano Córdova.La Secretaría de Seguridad Pública municipal no está encargada de la realización de investigaciones de este tipo, por lo que sólo acude cuando responde llamadas al centro de emergencia 911 como el caso de los extranjeros asegurados en la colonia Felipe Ángeles que fueron trasladados a la Casa del Migrante, informó a su vez el vocero de la corporación preventiva, Arturo Sandoval Figón.Por su parte, la Fiscalía general del Estado en la zona norte (FGE) no tiene a cargo ninguna investigación acerca de posibles paraderos de migrantes en la ciudad.“No tenemos ninguna investigación ni denuncia de presumibles casas de seguridad o presencia de centroamericanos en la ciudad”, comentó el vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez.Se trató de consultar al área de comunicación social de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez, pero no hubo respuesta.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que las detenciones de migrantes se incrementaron 389 por ciento en la frontera sur y dos mil 346 por ciento en el sector de El Paso.

