Presentan candidatos a dirigencia local del PAN sus propuestas

Ciudad Juárez.- Esta tarde, los siete candidatos a la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron sus propuestas ante un centenar de militantes panistas.La participación de cada candidato se dio en tres rondas donde contestaron preguntas de la militancia.Francisco Bonilla Holguín propuso determinar acciones concretas para labores de capacitación y expuso la poca oportunidad de las nuevas generaciones de integrar altos puestos dentro del partido y también dentro del gobierno estatal. ¨Debemos tener un sistema donde se almacenen los currículos de los militantes para que se integren a la administración pública¨, dijo.Por su parte, Job Quintin Flores Silva, anunció su propuesta para coordinar al partido con el gobierno estatal para resolver los problemas que tienen diferentes colonias de la ciudad. Dijo que propuso una planilla con el mínimo de integrantes para invitar a candidatos perdedores de la contienda a su equipo de trabajo de ganar la próxima elección, ¨yo soy el único que cuenta con un plan de trabajo para la nueva dirigencia¨, presumió.Ricardo Aceves Muñoz presentó su plan de tecnologías para promover el trabajo del gobierno del estado a través de redes sociales. Criticó que dirigentes del partido ¨salten de la dirigencia a un puesto público¨ y prometió que ninguno de los integrantes de su planilla lo hará, en caso de ganar.Manuel Quiñonez Chávez, dijo que una de sus primeras acciones en caso de ganar la dirigencia será visitar a cada delegado panista para promover una relación cordial con la militancia. ¨Tenemos que lograr el rescate de liderazgos en las universidades y desde ahí promover la doctrina del partido¨, dijo.José Márquez Puentes, urgió la necesidad de coordinarse con la dirigencia estatal del partido para que las prerrogativas que recibe bajen a los comités locales en relación a la población de cada municipio y mejorar el sistema de recolección de cuotas partidistas.Sergio Acosta Liceaga, aseguró que los panistas ¨nos hemos convertido en militantes de doble moral¨ y propuso la modernización del área de comunicación social y las redes sociales del partido a nivel local. ¨Vamos a armar mesas de trabajo para impulsar las plataformas políticas del partido ante la sociedad¨, agregó.Hiram Contreras Herrera, prometió que exigirá al comité estatal y nacional para que los procesos internos del partido sean abiertos a toda la militancia y no solo a los delegados. Criticó el periodo de 10 meses de la nueva dirigencia, ¨desde hace 14 años no damos una como panistas¨, declaró.Con la presentación de propuestas termina la serie de encuentros entre los candidatos a la nueva dirigencia y la militancia panista de la ciudad. El próximo 15 de diciembre termina el periodo de campaña interna y el 16 de diciembre se llevará a cabo la jornada de votación.El presidente del PAN local, Enrique Torres Valdez, informó que ese día la jornada comenzará a las 9 de la mañana con el registro de los delegados del PAN que podrán votar, después se dará una ronda de discursos de un militante a favor de un candidato en particular y luego una intervención de cada candidato hasta por siete minutos.Terminando las rondas de participación, seguirá la de votación que tendrá una duración de una hora y ese mismo día, por la tarde se darán a conocer los resultados de la votación. }El periodo de la nueva dirigencia del PAN local será de 10 meses, de acuerdo a los estatutos aprobados a mediados del año.

