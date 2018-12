Ciudad Juárez- La ausencia de su hija Jazmín Salazar Ponce de 17 años, reportada el 27 de diciembre del 2010, le causó una gran depresión a su madre, Concepción Ponce Grijalva.“‘Conny’ lloraba mucho por su hija”, dijo la madre de otra menor localizada en el Arroyo El Navajo junto con Jazmín, y quien pidió la reserva de su nombre.Ambas madres se comunicaban entre sí y con otras mujeres que también tienen a sus hijas reportadas como ausentes o han sido asesinadas.Juntas se consolaban y acompañan para desahogarse del dolor permanente por los asesinatos de sus hijas adolescentes, relataron las mujeres que acudieron a la funeraria Milagros, donde fueron veladas Concepción y María Isabel Ponce Grijalva, asesinadas el pasado 29 de noviembre.El mes pasado fueron asesinadas 15 mujeres, entre ellas tres menores de edad, establecen las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre las víctimas se encontraban ambas hermanas, quienes murieron desangradas en su vivienda ubicada en la colonia Fray García de San Francisco.Los datos oficiales indican que de enero al 30 de noviembre han sido privadas de la vida 121 mujeres; además mil 26 hombres fueron asesinados.Las dolientes que velaron el cuerpo de las hermanas Ponce Grijalva aseguraron que pocas personas saben del dolor por la ausencia de una hija o un hijo, por eso ellas, como madres, suelen acompañarse y más en un caso como este, donde la madre fue asesinada brutalmente al igual que su hija.Y aunque expusieron que dudan mucho de que el caso de “Conny” sea esclarecido, urgieron a la Fiscalía de la Mujer que no deje este doble crimen en el olvido.En el 2012 Concepción Ponce Grijalva concedió una entrevista a El Diario y explicó que el 9 de febrero de ese año recibieron una llamada de la Dirección de Servicios Forenses, mediante la cual le informaron que las pruebas de ADN realizadas cuatro meses antes a unos restos óseos localizados en el arroyo El Navajo resultaron positivos.“A mi hija me la entregaron el 9 de febrero, el día once la sepulté. A ella la encontraron en el mismo sitio donde estaban las otras jovencitas”, dijo entonces la madre de familia.No fue la única, en total cuatro menores habían desaparecido en puntos muy cercanos de la zona Centro: Lizbeth Avilés García, de 17 años, fue vista con vida por última vez el 21 de abril de 2009; Jéssica Leticia Peña García, de 15, el día 30 de mayo de 2010; Andrea Guerrero Venzor, de 15, desde el 8 de agosto del mismo año y Jazmín Salazar Ponce, de 17, desaparecida el 27 de diciembre también del 2010.“Quiero que los que le hicieron esto a mi hija paguen. Sé que Dios los castigará, pero aquí quiero que paguen”, demandaba entonces la madre de familia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.