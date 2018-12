Ciudad Juárez— Para demostrar a las personas con cáncer que no están solas y generar la conciencia de cómo se vive la época navideña con este padecimiento, el grupo ALFA de líderes juveniles, organizará una campaña donde juarenses podrán mostrar su apoyo y solidaridad.Gerardo Rivas Córdova, presidente de la organización, explicó que a partir de hoy y hasta el lunes 10 de diciembre, se unirán en la recolecta de tapitas para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), así como las trenzas de cabello que se donarán a Aprocáncer.Además expuso que se recibirán cartas de aliento para las personas que están en esta lucha, así como mascadas que se regalarán en una posada especial el próximo martes 11 de diciembre en el área de Oncología del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) 6.“En estas fechas hay familias que sufren, ya sea la pérdida de un ser querido o incluso la depresión de estar pasando por una enfermedad en esta época, entonces hay mucho hincapié en las cartas, una dinámica donde vamos a recopilar cartas de motivación a las personas que tienen cáncer para decirles que le echen ganas”, dijo.Añadió que tendrán dos centros de acopio, uno es la Taquería Rivas, ubicada en el número 207 de la calle Ugarte en la Zona Centro, que recibirá donativos de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche; el segundo es El Callejón de la Mayora, ubicado en avenida Gómez Morín número 9360, abierto a donaciones partir del mediodía y hasta las 10 de la noche.“Descuidamos que hay gente que está enferma haciendo una batalla enorme y sufriendo de manera muy grande, y creo que desatendemos esos temas en noviembre y diciembre y solamente lo queremos ver en octubre, entonces la batalla es todo el año y nosotros como grupo Alfa vamos a hacerlo en diciembre por ese motivo, concientizar lo que sufren las familias cuando están en quimioterapia y tratamientos”, expresóY mencionó que “esto también es hacer una llamada de atención al Gobierno de que no solamente en campaña política o en tiempo de elecciones tienen que ayudar, sino siempre es momento y no porque sea diciembre solamente tienen que dedicarse a un tópico que es los niños, los juguetes y las posadas”.Finalmente Rivas resaltó que otra forma de apoyar es con recursos económicos directamente a las asociaciones Apanical y Aprocáncer.

