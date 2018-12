Timan por Facebook con licencias falsas

Ciudad Juárez— Autoridades estatales alertaron a la ciudadanía por la venta de licencias falsas a través de redes sociales.El titular del Departamento de Licencias Digitales, Ricardo Cordero Ramírez, dijo que se detectó el caso en la ciudad de Chihuahua de un hombre que ofertaba el documento en mil 600 pesos a cambio de evitarse todo el trámite.“Es completamente diferente, el nombre que viene no es el de la licencia que se emitió en Licencias Digitales; definitivamente es un engaño total para la gente”, dijo.La licencia de conducir expedida por el Estado cuenta con un sello del escudo nacional, además de un chip que guarda los datos personales de quien la posee, indicó.El funcionario aseveró que comprar la licencia puede acarrear un problema judicial, lo mismo que sucederá con quien las esté vendiendo.Indicó que ya se interpuso una denuncia ante la la Fiscalía General del Estado (FGE), pero llamó también a la comunidad a que dé aviso a las autoridades si se percata de una situación similar.La venta detectada en redes sociales, específicamente en Facebook, se hizo desde la ciudad de Chihuahua, aunque el documento apócrifo que se muestra corresponde a uno de Juárez, precisó.“Queremos invitarlos a que vengan a nuestras oficinas en Pueblito Mexicano o en Mitla, y aprovechen los descuentos que estarán hasta el 31 de diciembre”, agregó.Dijo que la dependencia está ofreciendo descuentos del 25 por ciento para obtener la licencia de conducir.El costo por la licencia de chofer particular asciende a mil 271 pesos por seis años, 949 pesos por tres años, y 378 pesos por un año; mientras que para automovilista particular a mil 223 por seis años; 915 por tres años, y 270 por un año.Por el examen teórico práctico de manejo el contribuyente debe pagar 104 pesos, cuando se hace el trámite por primera vez.Explicó que los tiempos de espera para la renovación del plástico son de 20 minutos en promedio, mientras que por primera vez alcanza las tres horas.Aseguró que no se ha rebasado la capacidad instalada tanto de Pueblito Mexicano como del módulo externo ubicado en Plaza Mitla.De enero a la fecha, van 89 mil 427 licencias emitidas, por lo que faltan 10 mil 571 para llegar a la meta proyectada para este año.

