Regresan patrullajes militares

Ciudad Juárez— Militares y policías federales comenzaron desde ayer a patrullar la ciudad en tareas de seguridad pública emanadas del Plan de Seguridad Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Felipe González, responsable del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada.Dio a conocer que los primeros 70 elementos de la Policía Militar (PM) se asignaron a la vigilancia de 10 coordinaciones territoriales en Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, estas dos últimas poblaciones asentadas en el Valle.Por la tarde se les observó en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, además de la avenida Tecnológico, donde la ciudadanía fue testigo de la presencia militar no vista en patrullajes de esta forma desde el Operativo Conjunto Chihuahua, en el año 2010.A nivel nacional se diseñaron 150 coordinaciones territoriales para esta labor, donde el Ejército, junto con la Policía Federal, desarrollará estrategias de seguridad pública en puntos de mayor incidencia delictiva.El coronel González dijo que los elementos comisionados para este fin llegaron el domingo y ayer fue el primer día de patrullajes.Medios nacionales reportaron el inicio de la operación en el país con el despliegue de 35 mil 745 efectivos que forman parte de la nueva estrategia de Seguridad y Pacificación de López Obrador.Según el jefe del Noveno Regimiento de Caballería, podrían sumarse más militares para la cobertura de las 10 coordinaciones territoriales de esta región.Por segundo día consecutivo no participaron representantes de las corporaciones policíacas estatales ni de la PGR en estos encuentros de coordinación institucional, donde hay presencia de autoridades de las policías municipal, federal y del Ejército, así como la del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Castro Jiménez.Elizabeth Guzmán, coordinadora regional del Gobierno federal, informó que todos los días los mandos de las corporaciones participantes en este esquema habrán de reunirse para compartir la información de eventos que se generen 24 horas previas, con el fin de medir la incidencia delictiva y desarrollar estrategias.Dijo que en la convocatoria de este plan están incluidas las agencias policiacas estatales, pero en los dos días de instaladas las mesas de coordinación no han asistido sus representantes.Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que ayer se les informó que los patrullajes de la Policía Militar incluirán recorridos pedestres y en vehículos de forma conjunta con la Policía Federal. Detalló que en la reunión de la Mesa se intercambiaron teléfonos entre los jefes militares y las autoridades municipales y federales para sostener una mejor colaboración.

