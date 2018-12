Ciudad Juárez— El Servicio Nacional de Empleo (SNE) Unidad Regional Juárez anunció más de 200 vacantes disponibles en Estados Unidos, Canadá y Alemania para buscadores de empleo a nivel operativo y profesional.La coordinadora de la dependencia estatal Margarita Ortega Ibarra, informó que en EU, por ejemplo, hay empleos disponibles para mucamas y salvavidas, con salarios que van de los 9 a 12 dólares por hora.En Canadá solicitan pintores, cocineros, trabajador general en empresa de mariscos y carpintero, con sueldos de 14 a 21 dólares por hora, añadió.En total, hay 50 plazas disponibles en el país vecino del norte, 65 en Canadá y 125 en Alemania, con contratos de tres o cuatro meses con posibilidad de ampliarse, informó.Indicó que para aplicar a las vacantes mencionadas deben acudir a la oficina del SNE Unidad Regional Juárez, ubicada en Eje Vial y Aserraderos, en la planta baja del Edificio Administrativo de Gobierno del Estado.Explicó que para aplicar es necesario el conocimiento del idioma inglés de básico a intermedio, de acuerdo con la vacante a postularse, así como contar con un pasaporte, no tener antecedentes migratorios, es decir, repatriados no son candidatos para las vacantes que se ofertan.Alemania está solicitando profesionistas del grado de ingenierías y área de la salud, con sueldos que van desde los 40 hasta los 75 mil pesos mensuales, refirió.Para mayor información, dijo que pueden acceder al portal www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.Roberto García, del Departamento de Movilidad Laboral, precisó que es necesario contar con acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio vigente, carta de no antecedentes penales, antecedentes escolares; ya en la dependencia se les realizará un cuestionario migratorio.Las vacantes son para empezar a laborar en enero, abril y mayo de 2019.Reiteró que los servicios de vinculación que ofrece el SNE Juárez son totalmente gratuitos, por lo que alertó a los buscadores de empleo a no dejarse sorprender por gestores que cobran por el trámite de estas mismas vacantes, ya que el único que pudiera costarles es el trámite migratorio.

