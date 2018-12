Navidad ilumina el Parque Central

Ciudad Juárez— La Navidad se acerca y con ello la decoración tradicional de la temporada no se hace esperar; por ello, este 2018 el Parque Central Poniente prepara una serie de eventos y decoración especial de la época que, de acuerdo con Ramón Galindo, subsecretario de Desarrollo Social, hace años no se realiza en este espacio.Gabriel Pérez Campoy, director del parque, dio a conocer que 200 árboles fueron iluminados con luces ahorradoras, además de los lagos, y se prepara un pino de 21 metros de altura en el que ya se trabaja para su decoración.El subsecretario indicó que el interior será decorado con figuras alusivas a la estación, adornos de papel e iluminaciones, todo por una inversión menor a los 200 mil pesos.Galindo puntualizó que el arranque del programa será el próximo sábado 8 de diciembre en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte, con el encendido de un árbol gigante, donde también habrá conciertos y una verbena navideña.“Al día siguiente continúa todo lo que es Navidad en el parque, que es del 9 al 21 de diciembre, y todos los días habrá eventos diversos, presentación de obras teatrales, conciertos, villancicos, posadas, vendimia, va a haber un bazar navideño”, informó.Mencionó que todos los días se contará con participaciones de instituciones educativas hasta grupos católicos y evangélicos que presentarán villancicos.“Va a estar muy alegre, muy vistoso para que la gente lo disfrute en todo este tiempo, además está siendo cada vez más agradable”, dijo.Expuso que en el programa se tienen contemplados eventos que inician algunos días desde las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche y otros días hasta las 9:00, como por ejemplo, el viernes 14 cuando se montará la obra de El Cascanueces.“Vamos a terminar el día 21 con una gran posada en donde niños, en una cantidad de alrededor de 5 y 7 mil, estarán participando, quebrando piñatas, estarán recibiendo una bolsita de dulces acompañados de sus papás, por supuesto”, comentó.Y añadió, “sé que no se había hecho en mucho tiempo, de manera que sí es una buena noticia para las familias de Juárez, porque incluso, debo decir que se están sumando más organizaciones, grupos y escuelas que quieren participar con eventos, y claro que estamos dando espacio a todo el que quiera participar”.Finalmente informó que los interesados en ser parte de la feria navideña pueden acercarse a las oficinas del Parque Central de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.• Invierten menos de 200 mp en decoraciones21 metros mide el pino• Todos los días habrá eventos como obras de teatro, conciertos y bazar navideño

