Trabajan sin cambios el Infonavit y PGR

Ciudad Juárez- Tras el cambio de Gobierno federal, la Aduana, el Infonavit y la Procuraduría General de la República (PGR) han indicado no tener información sobre cambios de titulares al momento.Claudia Gómez, subadministradora de medios de la Aduana, mencionó que no han tenido conocimiento de que Alejandro Miramontes, administrador de la oficina aduanal de la ciudad, vaya a ser reemplazado en los próximos días.“Todavía no nos han notificado ninguna información al respecto. No hemos tenido ningún cambio. Entonces, no se ha notificado nada sobre los cambios, todavía no tenemos información sobre ese dato. Por el momento no tenemos ninguna información sobre cambios”, indicó Gómez.A la par, Jaime Flores, subdelegado del Infonavit en Juárez, indicó que al momento no han recibido ningún aviso sobre cambios en la descentralizada.–¿Qué se ha dicho o indicado sobre cambios con el nuevo Gobierno federal?“Nada, nada, absolutamente nada”, sintetizó Flores.Asimismo, fuentes anónimas de la PGR refirieron que posiblemente las piezas se movieron un mes antes de la investidura de Andrés Manuel, ya que hace apenas un mes Ernesto Badillo Aguilar sustituyó a Julio César Ulises Chávez como delegado estatal de la PGR en Chihuahua.“El único que sí es movible de manera inmediata es la figura del delegado pero como hace poco hubo cambios ya ni se sabe. Uno no sabe si es parte del mismo proyecto del mismo plan. Andrés Manuel (AMLO) ya tiene tiempo cocinando su estrategia. Entonces, ya ni sabe uno. A nosotros (el resto de funcionarios) sólo nos pueden correr por pérdida de confianza o movernos por adscripción”, indicó el sujeto.Asimismo, tanto funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como del Instituto Nacional de Migración entrevistados recientemente comentaron, a reserva de su identidad, que las actividades continúan su rumbo habitual.“No podemos dar muchas declaraciones porque tenemos miedo a que nos vayan a correr recién comenzado el gobierno. Todavía no sabemos cómo va a estar la situación. Lo único que puedo decir es que todo hasta el viernes seguía como siempre. Como la toma de poder fue el sábado, ya sería hasta la siguiente semana (la actual) que podríamos percibir novedades”, se indicó en la SCT.“No se comentó nada (sobre renuncias o despidos). El trabajo ha seguido normal. Incluso el delegado ha continuado con sus actividades rutinariamente. A lo mejor los cambios vienen después pero no podemos hablar mucho. Habrá que esperar”, comentó una servidora pública del INM.