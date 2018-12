Ciudad Juárez— Más de tres mil propietarios de casas adquiridas al antes Instituto de la Vivienda del Estado (IVI), ahora Comisión Estatal de la Vivienda (Coesvi) adeudan al Estado más de 25 millones de pesos y por esa razón no han podido escriturar sus viviendas, dijo el director de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera.El funcionario señaló que aunque hubo casos de adeudos desde 2008 y anteriores que ya se habían considerado cuentas incobrables, algunos se han reabierto debido a que los propietarios están buscando obtener sus escrituraciones.“No todos tienen adeudos, pero una buena parte sí”, expuso ayer.Explicó que la dependencia ha estado ofertando un 30 por ciento de descuento, con el que cada habiente puede saldar su deuda con 8 mil, 10 mil o 12 mil pesos, más el costo de las escrituras que asciende a 2 mil 50 pesos.A la fecha, de alrededor de 4 mil usuarios de la Coesvi que no estaban al corriente, sólo mil han logrado obtener las escrituras de sus inmuebles, cuyo valor hoy ronda los 300 mil pesos.“Dependemos mucho de que la gente se acerque, porque si ya logramos que sea gratis el notario, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Más vale que paguen 2 mil 50 pesos y no 18 mil”, comentó.Mencionó que en estos dos años de administración, se encontraron con que el IVI otorgó materiales de construcción gratis en el pasado, pero realmente se los vendieron a los propietarios de viviendas adquiridas al Estado, por lo que ahora se están dando cuenta que siguen teniendo adeudos.“Resulta que en las campañas políticas el material se los dieron gratis, pero se los apuntaron”, agregó.Indicó que la cartera vencida ascendía a 45 millones de pesos, pero por esa razón ha ido disminuyendo, porque han estado descartando algunos adeudos.“Nunca se hizo nada, este programa ha permitido que deudores se acerquen y aprovechen 30 por ciento del adeudo y una vez que pagan se puede escriturar la vivienda”, mencionó.

