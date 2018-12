Reina incertidumbre entre funcionarios federales

Ciudad Juárez— “¿Seguiré en el puesto?”, es el cuestionamiento en común que se formulan funcionarios de diversas dependencias federales tras el cambio de Gobierno del pasado 1 de diciembre.Algunos de ellos, que solicitaron la reserva de su identidad, comentaron que hasta el viernes todas las actividades oficiales permanecían sin cambios, por lo que será hasta mediados de esta semana cuando éstos puedan comenzar a percibirse.“No podemos dar muchas declaraciones porque tenemos miedo a que nos vayan a correr recién comenzado el Gobierno. Todavía no sabemos cómo va a estar la situación. Lo único que puedo decir es que todo hasta el viernes seguía como siempre. Como la toma de poder fue el sábado, ya sería hasta la siguiente semana (la actual) que podríamos percibir novedades”, dijo un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.A la par, en el Instituto Nacional de Migración una servidora pública indicó que las actividades siguieron como de costumbre hasta la semana pasada. “No se habló formalmente sobre el tema”, señaló.Agregó: “No se comentó nada (sobre renuncias o despidos). El trabajo ha seguido normal. Incluso el delegado ha continuado con sus actividades rutinariamente. A lo mejor los cambios vienen después pero no podemos hablar mucho. Habrá que esperar”.Asimismo, la incertidumbre es constante en Procuraduría General de la República (PGR), sitio donde uno de los funcionarios comentó que posiblemente las piezas se movieron un mes antes del cambio de Gobierno, ya que hace apenas un mes Ernesto Badillo Aguilar sustituyó a Julio César Ulises Chávez como delegado estatal de la PGR en Chihuahua.“El único que sí es movible de manera inmediata es la figura del delegado pero como hace poco hubo cambios ya ni se sabe. Uno no sabe si es parte del mismo proyecto del mismo plan. Andrés Manuel (AMLO) ya tiene tiempo cocinando su estrategia. Entonces, ya ni sabe uno. A nosotros (el resto de funcionarios) sólo nos pueden correr por pérdida de confianza o movernos por adscripción”, indicó el sujeto.Continuó: “Es una rotación muy rara para todos porque decíamos ‘si estamos a final de sexenio, ¿por qué este movimiento?’.Asimismo, en entrevistas realizadas antes del cambio de gobierno, tanto Jaime Flores, subdelegado del Infonavit como Daniel Álvarez, subdelegado del a Profeco en Juárez afirmaron que los cambios podrían ser paulatinos.“Nosotros no vemos ningún cambio dramático ahora con el cambio de Gobierno. El instituto tiene políticas muy claras. Tiene 46 años trabajando, ha vivido sexenio tras sexenio los cambios gubernamentales y esto no implica que el instituto cambie radicalmente. Aquí nosotros estaremos después del día primero de diciembre con el cambio de Gobierno”, mencionó Flores.A su vez, Álvarez indicó: “No (se mermará el desempeño). Todo lo contrario. Vamos a seguir trabajando en darles mejor servicio a los consumidores. Tenemos la necesidad y la obligación de darles la mejor atención a los consumidores para que se les hagan valer sus derechos de la mejor forma por parte de cualquier tipo de proveedor”.

