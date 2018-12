Ciudad Juárez— A sus 31 años y contra los pronósticos médicos por tener síndrome de Down, José Manuel Olivares permanece activo como desde hace 20 años.José Manuel practica deporte y danza para mover conciencias en la ciudadanía, y aunque su padre Gerardo Olivares considera que para las personas con este tipo de capacidades diferentes ya no hay oportunidad a partir de los 27 años, aún continúa participando en el escenario y en diferentes disciplinas deportivas.“El trabajo de los muchachos es para que los acepten e incluyan y les den la oportunidad de mostrar el talento que tienen; es parte de su desarrollo personal, para eso trabajamos todos en equipo”, comentó David Montes de Oca, maestro del Grupo de Danza Mitotiani.“La danza les sirve para que estén activos y desarrollen habilidades teatrales; es meterse en el desenvolvimiento escénico. No cualquiera hace una actividad así, el público impone, a ellos les ayuda a obtener seguridad”, explicó David Montes.El padre de José Manuel reconoció la labor de algunas organizaciones que ayudan a que la calidad de vida de su hijo mejore. En este caso, la danza le ha permitido desarrollar habilidades igual que a cualquier persona que no tiene alguna discapacidad.Sin embargo, en otros rubros como el deporte, el apoyo no ha sido lo suficiente para que las personas como José Manuel destaquen, expuso su padre.“Yo me preocupo porque es el único que tenemos, y sí, sobresale, pero no se le da tanta difusión al discapacitado como al resto de la población”, comentó Olivares.“Manuel ha participado en Olimpiadas corriendo carreras de 50 metros, 100 metros, en lanzamiento de bala, boliche, danza deportiva y fútbol. Ha participado en muchas disciplinas, pero en lo que nos hemos abocado últimamente es en el levantamiento de pesas para ir a competir a El Paso”, agregó el padre de familia.Además de practicar de manera simultánea deporte y danza, desde que terminó la educación primaria Manuel fue inscrito en una escuela regular para que acudiera a talleres de panadería y carpintería que lo ayudaron para ser independiente y a poder plantarse con seguridad ante el público.Desde los 16 años, José Manuel comenzó a trabajar en la lavandería de un hotel, después en una empresa maquiladora, en el departamento de limpieza de una dependencia de gobierno, y su último empleo fue en un centro comercial, del que aún conserva un mal recuerdo.“La gente no está preparada para convivir con las personas con capacidades diferentes, son muy crueles, eso es lo que no se puede comprender, porque cuando él trabajó en un centro comercial le decían muchas majaderías”, manifestó el padre de José Manuel.Desde hace tres años José Manuel dejó de trabajar para dedicarse sólo a entrenar levantamiento de pesas con el objetivo de participar en una olimpiada en donde espera ganar una medalla de oro, agregó el padre.“Toda la gente ve a los niños mal (…) hasta que uno tiene un discapacitado es cuando valora mucho a los muchachos especiales”, comentó el padre de José Manuel.“Él va participar en el levantamiento de pesas pero porque nosotros lo hemos apoyado. En el deporte de personas especiales hay favoritismo, como en todas partes. Yo trato de que se desarrolle en olimpiadas especiales o en otras disciplinas”, añadió Gerardo Olivares.