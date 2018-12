Piden oportunidades para personas con discapacidad

Ciudad Juárez— Pese a que se considera a Juárez como una ciudad incluyente, aún falta mucho trabajo que hacer por las personas con discapacidad, como incluir un lenguaje de señas mexicanas para la comunicación con mudos o sordos y semáforos con sonido para invidentes, explicó Clay González, vicepresidente de la Asociación Chihuahuense de Deportistas Especiales.En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, explicó que a nivel nacional al menos el seis por ciento de la población padece alguna discapacidad, lo que en la frontera representa cerca de 60 mil personas con alguna condición especial.“Por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual no hay oportunidades ni laborales ni de inclusión social real”, expresó.Puntualizó que al menos la mitad de las madres de familia que atienden a sus hijos con discapacidad, han referido que sufrieron discriminación, exclusión u omisión, es decir, en ocasiones no son tomados en cuenta de manera consciente y en otras, se quedan sin participar porque los programas no están diseñados para que participen.“En Juárez definitivamente hace falta más difusión de la discapacidad de programas de sensibilización y de las posibilidades de las personas con discapacidad”, dijo González.Verónica Avitia, presidenta de la asociación, mencionó que se ha hecho una serie de eventos importantes con el objetivo de que la sociedad vea que esta parte de la población es parte de la comunidad, son personas productivas, y se pueda apoyar en transformar y modificar lo necesario para que ellos sean incluidos en todo.“Empezamos con muy poquito, batallando mucho, convenciendo a la gente, tocando muchas puertas”, dijo, y agregó “ahora las cosas son más fluidas porque ya la gente está más sensible hacia esto, tan es así que la sociedad está cambiando y nosotros con ellos”.Destacó que también falta mucho por hacer en cuanto a leyes, reformas y reglamentos donde puedan ser incluidas las personas con discapacidad, se les tome en cuenta y tengan acceso a información y apoyos.Por su parte, Deyanira Ozaeta, diputada de la comisión de grupos vulnerables en el Congreso del Estado, puntualizó que en Chihuahua al menos el 40 por ciento de la población con discapacidad ha sufrido discriminación debido a su condición, por lo que es importante trabajar en la igualdad.“Muchas veces vemos en los trabajos que no tienen sus espacios, como en educación no hay una infraestructura correcta para que las personas con algún tipo de necesidad sea más fácil su transporte, el transporte público también es otra problemática que vemos”, expresó.Resaltó que se ha trabajado en una mesa de la comisión sobre la armonización legal, es decir, incluir en las leyes términos específicos para incorporar e incluir a los grupos vulnerables, y enfatizó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó que el estado cuenta con un 60 por ciento en dicha materia.Ayer esta organización llevó a cabo un desfile con música y baile en el Monumento a Benito Juárez, donde niños con discapacidad visual, intelectual, física, motora, sordos y personas con síndrome de Down deleitaron a los presentes con actos artísticos para conmemorar la fecha que pretende concientizar, pero para ellos fue motivo de un festejo.De acuerdo con el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 3 de diciembre de 1992 fue decretado como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

