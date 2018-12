Ciudad Juárez— A partir del lunes 17 de diciembre el acceso para Línea Exprés del Puente Internacional Zaragoza - Ysleta será únicamente por la avenida Waterfill, dio a conocer Andrés Morales, director de operaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.El funcionario indicó que antes de la fecha referida, cerca de mil usuarios del cruce internacional deberán cambiar el chip que abre la Línea Exprés debido a que la antena que los lee será cambiada por la empresa Centrales Electromecánicas.“(Este cambio vial) Tiene que ver con el flujo de la misma línea. Se hacen dos entradas que equivalen a un cuello de botella en una salida que nunca debió haber estado habilitada. Es decir, el carril de Línea Exprés está confinado con muros de concreto y por alguna razón, hace años, alguien abrió ese tramo para el acceso a vehículos de emergencia, y se quedó como una costumbre para los usuarios entrar por la Línea Express, cuando no se trata de un acceso”, dijo Morales refiriéndose al acceso que comunica el puente Zaragoza con el Parque Industrial Río Bravo.Continuó: “(En primer término) Estamos tratando que haya un orden para que las personas puedan entrar por los carriles que les corresponden. En segundo término, ese acceso, es para los edificios del Indaabin, que es un inmueble federal; nunca se trató de un acceso a puente. Han sido insistentes en el Indaabin para que tomemos acción. A ellos les afecta (…) Tercero: el propósito de ese acceso es para vehículos de emergencia o de apoyo a la comunidad”.En relación con el TAG –o chip– Morales comentó que a través de la base de datos del Fideicomiso se ha intentado avisar a los automovilistas que poseen “de protocolo B” que es necesario un cambio a otro de “protocolo C”, mismo que será de manera gratuita.“El Tag es el chip que utiliza el vehículo para que se le abra la pluma de la Línea Express. Es donde se registran todos los cruces. Nosotros teníamos un equipo viejito que estaba leyendo unos TAG que se entregaban cuando recién comenzó la Línea Express. Hay gente que todavía tiene de esos, y necesitamos renovárselos porque vamos a cambiar la antena que lee los TAG para que sea mucho más rápido el flujo”, comentó el funcionario. Agregó: “Las nuevas tecnologías que estamos poniendo se llaman de multiprotocolo, y leen principalmente protocolo C (…) Tratamos que los de protocolo B vayan quedando fuera, por eso le avisamos a los usuarios que pasen a cambiarlo si ven oportunamente el anuncio. Si algún usuario no se dio cuenta, tenemos personal ahí en carriles que los puede estar orientando”.Asimismo Morales comentó que se está contemplando generar el mismo esquema con los camiones de carga. “También vamos a aplicar TAG para minimizar el uso de boletos y de efectivo. Es decir que los transportistas que manejan mucho dinero en cruces tengan la facilidad de depositarnos el importe que quieren comprar, nosotros lo acreditaríamos a sus TAG, y los camiones a través de una antena tengan la apertura de carril sin necesidad de manejar efectivo o boletos”.

