Inicia era fiscal con aduanas en ruinas

Ciudad Juárez— A poco más de un mes de que entren en vigor disposiciones que contemplan el desplazamiento de la línea fronteriza para fines fiscales, las garitas aduanales dentro de Ciudad Juárez están abandonadas sin que en los hechos opere ninguna autoridad que después del cruce entre Estados Unidos y México, vigile el tránsito de personas, vehículos y mercancías de la urbe hacia el sur del país.Actualmente el gobierno mexicano mantiene a través del Servicio de Administración Tributaria una aduana en Ciudad Juárez, de la que dependen las secciones aduanales de los puentes Zaragoza-Ysleta, Jerónimo-Santa Teresa, Córdova-Américas y Lerdo-Stanton, todos en los cruces internacionales de Juárez, además de la del Aeropuerto Internacional Abraham González.Aunque existen dos garitas adicionales a los puentes entre México y Estados Unidos, ambas instalaciones —una en el kilómetro 30 y otra en el 72, ambas de la carretera federal 45, Ciudad Juárez-Chihuahua— permanecen en el abandono, dejando sin inspección el tránsito de vehículos ligeros y de carga. Ello a pesar de que la Aduana de Ciudad Juárez tiene bajo su jurisdicción los municipios de Ahumada, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero.La falta de mecanismos de revisión contrasta con la cantidad de mercancía que ha sido embargada en la ciudad. Tan solo el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria a través de la Aduana de Juárez embargó más de 718 mercancías, entre ellas 530 vehículos y más de dos mil cartuchos de armas de diferente calibre que pretendían ser ingresados a territorio mexicano y fueron detectadas en la frontera con Estados Unidos.Raymundo Jiménez, subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, reconoció que el SAT no inspecciona los trayectos que, una vez superados los cruces internacionales, se hacen en la ciudad con destino al resto del país.“Hay otras ramas del SAT y de otras instancias que están facultadas para la revisión, pero no son permanentes ni están propiamente instaladas”, dijo.Con la facultad de ordenar embargos precautorios y aseguramientos de bienes o mercancías, además de iniciar procedimientos administrativos en materia aduanera, el SAT ha abandonado los dos complejos que fueron instalados precisamente para la detección de aquella mercancía ilegal que busca salir de la ciudad para internarse en el país.Sobre la carretera Juárez-Chihuahua, a la altura del kilómetro 30, se encuentran las casetas de la garita aduanal que lucen vacías, salvo por un anuncio del Instituto Nacional de Migración y conos que impiden el paso en los carriles de extremo derecho.Un auto estacionado al pie de la segunda caseta, también bloqueada por conos anaranjados, es el único indicio de que hay personas en la instalación. Una desviación metros antes de las casetas dirige al módulo de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos, en el que se encuentran empleados del SAT y de Banjército, institución en la que se pagan por los permisos para los automotores que buscan salir de la franja fronteriza.En las oficinas, los usuarios deben seguir un trámite para conseguir los permisos, so pena de ser incautados los vehículos que no hayan obtenido la autorización hacendaria. No existe, sin embargo, autoridad de ningún orden de gobierno que verifique que los autos que pasan del límite de los 30 kilómetros cuenten con la papelería en regla para seguir su trayecto por territorio nacional.En enero de este año se anunció que la garita pasaría a ser propiedad del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), como Inmueble Federal Compartido.El siguiente punto de revisión es, en teoría, la garita del kilómetro 72, en la misma vía federal a Chihuahua.Se encuentra ahí un complejo de cuatro instalaciones que fueron inauguradas en noviembre de 2008 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.La inversión de la garita fue de acuerdo con datos hemerográficos de 80 millones de pesos que se usaron para construir oficinas centrales del SAT, casetas, una sucursal de Banjército y un espacio para las terminales energéticas del complejo.Hoy, la garita está no solamente abandonada, sino vandalizada, con vidrios rotos, candados que han sido violados. En el interior de las oficinas, todavía propiedad de la Federación, hay mobiliario destrozado, facturas, pedimentos y otros documentos oficiales tirados; en los pisos se amontonan los restos de botellas de plástico, envases de cerveza, restos de alimento e incluso heces fecales.El Diario pudo constatar que no existe vigilancia de ninguna autoridad en la garita que dejó de funcionar en noviembre de 2013, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, quien determinó la eliminación de la garita bajo el argumento de agilizar los flujos de tránsito en el país.Plataformas de revisión fiscal, rayos gamma –que nunca se pusieron en funcionamiento–, y presencia de agentes castrenses eran algunas de las diferencias entre las dos garitas que se encuentran ahora sin utilizar.En diciembre de 2013 el gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez declaró que la garita sería un centro de información turística “con todos los servicios para los viajeros”, por lo que se iniciarían las gestiones para que fuera cedida a la entidad, aunque el plan no se concretó.El subadministrador del SAT dijo desconocer si existen planes para dar otro uso al complejo y si la cancelación de los dos puntos ha impactado en la detección de mercancías ilegales.“Esas son preguntas que no podría responderle, no me corresponde a mí, sino a las oficinas centrales”, refirió Jiménez.El Diario intentó comunicarse con el área de prensa del SAT en la Ciudad de México, pero al cierre de la edición no hubo respuesta de la dependencia.El Gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre ha prometido, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, recorrer la franja fronteriza –y las aduanas– de 20 a 30 kilómetros al sur del país desde el límite entre México y Estados Unidos, para aplicar en ese territorio una zona franca que contempla al disminución de IVA e ISR, aumento del salario mínimo, homologación del precio de las gasolinas con las ciudades vecinas estadounidenses y la inversión pública en zonas marginadas de toda la frontera norte del país.Es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, incluyendo 37 municipios.Extender a 30 km (10 km más) la franja fronteriza y reducir el ISR a 20% y el IVA de 16% a 8% en esa región del país.• Entre Juárez y Ahumada• Operó 20 años hasta el 2008• Construcción a 200 metros de La Puerta de Juárez• Inaugurada noviembre de 2008• Operó 5 años• Inversión 80 mdp• Construcción sobre superficie de 10 hectáreasQUÉ DÓNDE ESTATUSADUANA DE CIUDAD JUÁREZ Córdova-Américas ActivaSECCIÓN ADUANAL Paso del Norte/Santa Fe ActivaSECCIÓN ADUANAL Zaragoza-Ysleta ActivaSECCIÓN ADUANAL Lerdo-Stanton ActivaSECCIÓN ADUANAL Jerónimo-Santa Teresa ActivaGARITA FISCAL Km 30 Carretera a Chihuahua Inactiva*GARITA FISCAL Km 70 Carretera a Chihuahua Inactiva*Cuenta únicamente con un módulo de Control de Importación e Internación Temporal de VehículosAduana de Juárez tiene jurisdicción en los municipios de: Ahumada, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero