Ciudad Juárez— El día de ayer se realizó La Segunda Gran Feria del Frijol, en donde un grupo de siete productores provenientes de Namiquipa ofrecieron el producto en Plaza San Lorenzo.Esta es la segunda edición de la feria, que decidieron adelantar un mes en apoyo a los agricultores del campo, según comentó Mayra Aguirre, del Departamento de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.A Martín Chávez, quien es productor desde hace 20 años se le ha dificultado acomodar la legumbre en algunos lugares de esta ciudad, porque no es costeable debido a la inversión de tiempo que requiere. La siembra inició en julio y la cosecha terminará en diciembre.Chávez dijo también que “en Namiquipa no hay compra ni venta, porque no hay un precio establecido, pero con la nueva administración del Gobierno federal se establecerá un precio”, agregó Chávez.“Ahorita nosotros no hemos terminado de cosechar, sin embargo aquí estamos, es parte de nuestro trabajo y nos interesa sacar el producto”, comentó.Anteriormente, mientras trabajaban en la producción, los agricultores no planeaban el destino en donde venderían, pero con el apoyo de las ferias han considerado ver en qué lugares lo ofrecerán, añadió Chávez.En la primera feria se vendieron siete toneladas de la legumbre en dos días, en esta ocasión aún no se ha logrado incrementar las ventas, pero las actividades continuarán a partir de esta semana en Pueblito Mexicano para posteriormente ofrecer el producto en varias ciudades del estado.Los precios que se ofrecieron fueron de 17 pesos por kilogramo y 50 por las bolsas de tres kilogramos.Pese a que el mejor frijol que se cultiva en México es el de Chihuahua, la reducción del precio que ofrecen productores de otros estados afecta al campo de nuestro estado.“Lo que le está afectando es la entrada del frijol de otros estados como Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango y es de menor calidad”, comentó Aguirre.“Para activar la economía del estado hay que activar a los productores y el campo, porque sí estamos perjudicándolos, la economía no se queda en el estado de Chihuahua, se va a otros estados”, agregó Aguirre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.